Австралия догоняет лидера по экспорту сжиженного природного газа – Катар
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Chevron объявила о запуске первой очереди СПГ-проекта Wheatstone в Западной Австралии. Первый танкер со сжиженным газом будет готов к отправке в ближайшие недели. Проект Wheatstone укрепит позиции компании в Австралии и обеспечит денежный поток на десятилетия вперед, приводятся в сообщении Chevron слова гендиректора компании Джона Уотсона.
Вторую очередь Wheatstone предполагается запустить в первой половине 2018 г., на полной мощности завод сможет производить до 8,9 млн т СПГ в год. За шесть лет, которые длится строительство, общая стоимость проекта выросла с $27 млрд до $34 млрд. Весной 2017 г. Chevron закончила строительство Gorgon LNG, ставшего самым дорогим СПГ-проектом в Австралии и одним из самых дорогих в мире. Три линии Gorgon LNG могут производить до 15,6 млн т сжиженного газа в год, при этом стоимость завода составила $54 млрд вместо изначально планировавшихся $37 млрд.
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