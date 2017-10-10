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Иван Песчинский|Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Гонка за лидерством

Австралия догоняет лидера по экспорту сжиженного природного газа – Катар

Новым СПГ-проектам «Газпрома» и «Новатэка» придется столкнуться с высокой конкуренцией

Chevron объявила о запуске первой очереди СПГ-проекта Wheatstone в Западной Австралии. Первый танкер со сжиженным газом будет готов к отправке в ближайшие недели. Проект Wheatstone укрепит позиции компании в Австралии и обеспечит денежный поток на десятилетия вперед, приводятся в сообщении Chevron слова гендиректора компании Джона Уотсона.

Вторую очередь Wheatstone предполагается запустить в первой половине 2018 г., на полной мощности завод сможет производить до 8,9 млн т СПГ в год. За шесть лет, которые длится строительство, общая стоимость проекта выросла с $27 млрд до $34 млрд. Весной 2017 г. Chevron закончила строительство Gorgon LNG, ставшего самым дорогим СПГ-проектом в Австралии и одним из самых дорогих в мире. Три линии Gorgon LNG могут производить до 15,6 млн т сжиженного газа в год, при этом стоимость завода составила $54 млрд вместо изначально планировавшихся $37 млрд.

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