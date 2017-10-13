Минтранс попросил отменить льготу по НДС для аэропортов

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Аэропорты хотят избавиться от ненужной льготы Сергей Фадеичев / ТАСС

В 2018–2021 гг. при отмене льготы по НДС на аэропортовые услуги бюджет потеряет около 29 млрд руб. (их возместят аэропортам); зато рост налогооблагаемой базы аэропортов принесет дополнительно 5,8 млрд руб. налога на прибыль, еще дополнительные 2 млрд руб. принесут налоги от роста пассажиропотока и 35,4 млрд руб. – налоги от развития смежных отраслей. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Валерия Окулова в Министерство финансов от 26 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подтвердил федеральный чиновник. Окулов ссылается на научную работу, выполненную Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ, подведомственен Минфину), и просит согласовать отмену льготы, так как кумулятивный положительный эффект для бюджета составит 14,2 млрд руб. за четыре года.

По Налоговому кодексу аэропортовые услуги для авиакомпаний не облагаются НДС. Так как нет исходящего НДС, то аэропорты не могут возмещать и входящий НДС, который выставляют им поставщики услуг. Особенно серьезные потери несут аэропорты, которые инвестируют в строительство новых терминалов. «Аэропорты в среднем ежегодно теряют 8 млрд руб. невозмещенного НДС. Из-за этой квазильготы у нас себестоимость в среднем на 5% выше, а инвестиции на 15% дороже, чем в других отраслях», – объяснял Евгений Чудновский, гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» и президент Международной ассоциации аэропортов (МАА).