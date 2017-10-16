Red Wings и «Нордавиа» объединят в один холдинг

Укрупнение бизнеса при объединении даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, говорится в релизе SMARTMONEY

Авиакомпании Red Wings и «Нордавиа» объединятся, решение об этом приняли их акционеры, говорится в релизе компаний.

Red Wings принадлежит структуре лизинговой компании «Ильюшин финанс» (входит в госхолдинг «Объединенная авиастроительная корпорация»), в январе - августе перевезла 1 млн человек (+52%, 13-е место в России), «Нордавиа» - компании «Скай инвест» Сергея Кузнецова, перевезла за восемь месяцев 799 000 человек (+28%, 17-е место).

Акционеры Red Wings и «Нордавиа» станут акционерами холдинговой компании, их будущие пакеты в релизе не раскрываются. По суммарному пассажиропотоку компании заняли бы 11-е место в России. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, потом у холдинга появится новое название. Каким оно будет, в релизе не говорится.

Укрупнение бизнеса при объединении даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы, говорится в релизе.

Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев объяснял «Ведомостям», что в едином холдинге каждая авиакомпания сохранит функции, требуемые федеральными авиационными правилами: обеспечение безопасности полетов, поддержание летной годности. А коммерческие – обеспечение сервиса, юридическая поддержка, связи с органами власти и общественностью – перейдут в холдинговую компанию и не будут дублироваться, это позволит сократить издержки. Так работает второй игрок в России S7 Group: головная компания владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус» и определяет их коммерческую политику.

«Нордавиа» и Red Wings уже более года работают в авиационном альянсе, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов.

Объединить авиакомпании Сергей Кузнецов хотел еще в 2016 г. - тогда он еще оставался акционером Red Wings и только купил у «Норникеля» «Нордавиа». Но позже в 2016 г. он передал 100% Red Wings «Ильюшин финанс» в счет погашения части долга авиакомпании за лизинг самолетов, и переговоры об объединении замедлились.

В 2018 г. трафик холдинга может превысить 3,5 млн человек, сообщается в релизе. В 2016 г. авиакомпании перевезли в сумме 1,88 человек.