Mitsubishi купит 25% российской Uniqlo
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Японская Mitsubishi Corporation купит 25% российского подразделения японского ритейлера Uniqlo – ООО «Юникло рус». Ходатайство Mitsubishi уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Компании договорились о предстоящей сделке 11 сентября.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Однако весь российский бизнес Uniqlo оценен в 1,3 млрд руб., уточнил представитель Mitsubishi. Когда может быть закрыта сделка, он сообщить затруднился: необходимо получить согласование регуляторов.
Uniqlo вышла на российский рынок в 2010 г., открыв первый магазин в московском торгово-развлекательном центре «Атриум». К 2020 г. на Россию должно приходиться до 7–8% глобальных продаж бренда против около 2% в 2015 г., рассказывал тогда исполнительный директор «Uniqlo Россия» Таку Морикава. На конец августа под вывеской Uniqlo работал 21 магазин, преимущественно в Москве и Петербурге. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. выручка «Юникло рус» составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль – 539 млн руб. Всего Uniqlo управляет свыше 1800 магазинами в 18 странах.
Пока единственным владельцем «Юникло рус» остается японский холдинг Fast Retailing Co., согласно «СПАРК-Интерфаксу». По завершении сделки у него останется 75%, следует из сообщения Mitsubishi.
Компании планируют вместе расширять бизнес Uniqlo в России. Сотрудничество откроет Uniqlo доступ к многолетним знаниям и опыту корпорации Mitsubishi, подчеркивается в ее заявлении, что поможет ускорить открытие новых магазинов, повысить узнаваемость бренда Uniqlo и усилить позиции на российском рынке.
У Fast Retailing и Mitsubishi уже есть подобный опыт содрудничества: последней принадлежит также по 25% в бизнесах Uniqlo на рынках Таиланда и Индонезии, рассказал представитель корпорации.
Представитель Uniqlo в России пока не ответил на запросы «Ведомостей».