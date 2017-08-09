Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Uniqlo приоденет провинцию
Uniqlo идет в российские регионы
Первый магазин за пределами Москвы и Петербурга откроется в Казани
- Алина Дидковская
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В конце 2015 г. исполнительный директор «Uniqlo Россия» Таку Морикава рассказывал о планах активно развиваться в России
Александра Потапова / Ведомости
Японская сеть магазинов Uniqlo сообщила о выходе в российские регионы. Первый магазин за пределами Москвы и Петербурга появится в ноябре в Казани в торговом центре «Мега», его торговая площадь составит около 1100 кв. м
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