Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Uniqlo приоденет провинцию

Uniqlo идет в российские регионы

Первый магазин за пределами Москвы и Петербурга откроется в Казани

Японская сеть магазинов Uniqlo сообщила о выходе в российские регионы. Первый магазин за пределами Москвы и Петербурга появится в ноябре в Казани в торговом центре «Мега», его торговая площадь составит около 1100 кв. м

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