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Полина Трифонова
Промышленность
Статья опубликована в № 4432 от 19.10.2017 под заголовком: Арест от «Северстали»

«Северсталь» арестовала счета компании сына Виктора Черномырдина

Конфликт за Яковлевский рудник напоминает передел собственности конца 1990-х – начала 2000-х годов

Управление федеральных судебных приставов по Белгородской области арестовало счета ООО «Металл-групп», владеющего Яковлевским рудником. Об этом сообщила «Северсталь», которой, по ее данным, компания задолжала 17 млрд руб. Представитель «Металл-групп» подтвердил арест счетов. По его словам, на них находилось 112 млн руб.

«Северсталь» называет бенефициарами «Металл-групп» сына покойного премьер-министра Виктора Черномырдина Виталия и Андрея Клямко. Компания владеет лицензией на добычу железной руды в центральной части Яковлевского железорудного месторождения в Белгородской области. Его руда содержит так много железа (61%), что в отличие от другого сырья ее не надо обогащать, а можно сразу использовать в производстве стали, указывает представитель «Северстали». Именно этим он и объясняет интерес своей компании к активу.

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