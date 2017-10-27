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Виталий Петлевой|Алексей Никольский
ТЭК
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: «Системе» грозят бонусами

Бывший менеджер АФК «Система» просит возбудить уголовное дело против ее руководителей

Он обвиняет компанию в невыплате бонусов и «корпоративной травле»

Бывший менеджер АФК «Система» Анна Андреева, работавшая в 2008–2013 гг. в компании Владимира Евтушенкова и входившая в совет директоров Башкирской электросетевой компании, подала заявления в Генпрокуратуру, СКР, ФСБ, службу экономической безопасности ФСБ и МВД по Москве (их представители от комментариев отказались) о возбуждении уголовных дел против менеджеров АФК, следует из документа («Ведомости» ознакомились с содержанием). Она обвиняет их в том, что компания не заплатила ей и ее команде бонусы за несколько лет.

Заявления поданы 23 октября и находятся на рассмотрении, подтвердили «Ведомостям» сотрудники двух из перечисленных ведомств. Проверка должна пройти в течение месяца, комментирует адвокат МКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

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