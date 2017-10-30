Кондитерский холдинг соратника Виктора Януковича расширяет бизнес в России

Борис Колесников пока успешно совмещает политическую карьеру на Украине и бизнес в России Ирина Александрова / РИА Новости

Украинский производитель сладостей «Конти» договорился о покупке кондитерской фабрики «Красная заря» в Иванове, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от разных сторон переговоров, а также местный чиновник. Продавец – структуры, связанные с «Промсвязькапиталом» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, уточняют двое собеседников. Представитель «Промсвязькапитала» отказался от комментариев. Гендиректор «Красной зари» Павел Афанасьев не стал ни подтверждать, ни опровергать сделку. Стороны обсуждают лишь производство продукции «Конти» по контракту на свободных мощностях «Красной зари», отметил он. Запрос в «Конти», отправленный 25 октября, остался без ответа.

Фабрика непростой судьбы Кондитерскую фабрику «Красная заря» на окраине Иванова запустил местный предприниматель в 2010 г. Спустя четыре года у фабрики появился новый инвестор – бенефициар «Руспродхолдинга» Александр Есин, он решил восстановить предприятие на кредиты Промсвязьбанка, знают два собеседника «Ведомостей», но вывести фабрику на полную мощность не удалось. Примерно через год контроль над фабрикой получил владелец банка «Промсвязькапитал», чья команда перезапустила производство.

«Конти» – крупный кондитерский холдинг, его основной бенефициар – украинский политик и бизнесмен Борис Колесников. В 2010–2012 гг. занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче, который покинул Украину в феврале 2014 г. Сейчас Колесников – один из лидеров партии «Оппозиционный блок», представленной 43 голосами в Верховной раде Украины, по данным сайта партии.

«Конти» выпускает печенье «Супер-контик», зефир Bonjour, конфеты Konti и др. Головной офис и кондитерская фабрика компании, по собственным данным, находятся в подконтрольной Киеву Константиновке в Донецкой области; два других завода – в Горловке и Донецке, на территории самопровозглашенного образования на Украине. В России в Курской области работают дочерняя структура компании «Конти-рус» и кондитерский комбинат. После событий 2014 г. «Конти» пришлось остановить работу двух кондитерских фабрик в Донецкой области, сообщал украинский Forbes. Бизнес компании в России, напротив, активно развивался: «Конти» сообщала об инвестициях в строительство новых линий и увеличении производства. По оценке ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», в России «Конти» с долей рынка около 2% выпускает примерно 70 000 т кондитерских изделий в год.

Между Россией и Украиной действуют ограничения на торговлю кондитерскими изделиями, напоминает исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин. Роспотребнадзор в 2014 г. приостановил ввоз в Россию кондитерских изделий после проверки продукции «Конти» и АВК – они не соответствовали требованиям к маркировке продукции, сообщала служба. Украина в 2017 г. ввела антидемпинговую пошлину в 31,33% на ввоз шоколадных изделий из России: импорт шоколада из России ухудшил положение украинских кондитеров. При этом кондитерский бизнес в России в последнее время развивается, говорит Лашманкин. Производство восстановилось после спада 2015 г., действует нулевая пошлина на ввоз какао-продуктов, а также активно развивается экспорт, объясняет он. Да и российский рынок более емкий, чем украинский, а потребитель состоятельнее, добавляет исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

«Красная заря» могла обойтись украинской компании немногим более чем в 1 млрд руб., знают два источника «Ведомостей». Ее проектная мощность, по собственным данным, превышает 20 000 т кондитерских изделий в год, значит, завод позволит «Конти» увеличить производство почти на треть. «Конти» сможет перенести в Иваново часть мощностей с других фабрик, поясняет человек, знакомый с планами украинской компании.

Для развития бизнеса в России у бенефициара «Конти» Колесникова не должно быть проблем – он всегда оставался лоялен к России, рассуждает глава правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Проблемы могут возникнуть на Украине, замечает эксперт: украинские предприниматели, которые ведут бизнес с Россией, а тем более в самопровозглашенных республиках в Донбассе, сталкиваются на Украине с жесткой критикой, политическим давлением, иногда с бойкотом и блокадой. Фесенко не исключает, что Колесникову придется выбирать – расширять ли бизнес в России или продолжить политическую карьеру на Украине.