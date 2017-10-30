Лишь одна компания сможет поставлять государству катетеры и устройства для переливания крови
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Фактическое введение единственного поставщика одноразовых медизделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ) – устройств для переливания крови, дыхательных контуров, катетеров, фильтров для аппаратов искусственной вентиляции легких и проч. – ограничивает конкуренцию и грозит ростом цен для государства. Об этом говорится в обращении производителя изделий из ПВХ, компании «Виробан», на имя премьера Дмитрия Медведева. Копии направлены также в Минпромторг, Минздрав, Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
В 2015 г. правительство ограничило закупки ряда импортных изделий из ПВХ: при наличии одной и более заявок от российской компании иностранный товар в торгах не участвовал. В августе 2017 г. правительство расширило перечень и обязало заказчиков отклонять все заявки, если в торгах участвует организация из реестра поставщиков, реализующих в 2017–2024 гг. комплексные проекты по расширению и/или локализации производства одноразовых медизделий из ПВХ. Сейчас в перечне та продукция, которая используется в 95% случаев при оказании медицинской помощи и 95% из них – импорт, говорит Евгений Спектор, председатель совета директоров группы «Медполимерпром». Именно эта компания стала единственной, кто отобран в реестр Минпромторга.
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