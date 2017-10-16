Экономика
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Ольга Адамчук
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Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Каталог для чиновников

Государство будет покупать по каталогу

Единые требования к закупкам появятся в декабре

Каталог, который изменит работу госзаказчиков на сайте Единой информационной системы, будет запущен в промышленную эксплуатацию в декабре, сообщил представитель Минфина. Потом Минфин продолжит его доработку с учетом возможных замечаний.

После появления каталога заказчики не смогут сами описать, что они хотят купить, – придется выбирать из предложенного списка. Каталог определит единый формат информации о закупке и устранит необоснованные требования заказчиков, указывает представитель Минфина, это расширит доступ предпринимателей к заказу. Каталог поможет и определять референтные цены.

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