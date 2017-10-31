Чубайс предупредил о рисках энергетического кризиса в России

Анатолий Чубайс прогнозирует энергетический кризис в России в течение шести-семи лет, если в стране не будет проведена реформа энергетической отрасли Евгений Разумный / Ведомости

Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс прогнозирует энергетический кризис в России в течение шести-семи лет, если в стране не будет проведена реформа энергетической отрасли. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что 10 лет назад во многих регионах России не хватало мощностей и «вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли». По его словам, это рекордные объемы – 35 000 МВт, – введенные в России за последние 10 лет.

Однако, отметил Чубайс, практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. «Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», – считает он.

Без проведения реформы и увеличения мощностей есть риск отключения электроэнергии «в самый драматический момент», полагает Чубайс: при максимальной загрузке имеющегося оборудования может не хватить.

По мнению Чубайса, одной из важнейших задач является модернизация, обновление и внедрение новых технологий. А вторая задача – государственная поддержка проекта возобновляемой энергетики. Сейчас работает система мер поддержки, вводы ВИЭ запланированы до 2024 г., но если после этого периода поддержки не будет, то «отрасль останется в полузачаточном состоянии», отмечает глава «Роснано».

Он считает, что России к 2030 г. достаточно иметь в энергобалансе 15% возобновляемой энергетики.

Ранее Чубайс говорил, что в 2024 г. в России будет генерироваться 3500 МВт ветровой энергии, 1500 МВт солнечной: «Это реальность, измеряемая десятками миллиардов рублей, которые на наших глазах уже возникают». Он также рассказывал, что «Роснано» объявила тендер среди банков по привлечению кредита для финансирования проектов в области ветроэнергетики, компания намерена привлечь 70 млрд руб.

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