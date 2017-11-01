Бизнес
Платный
Наталья Ищенко
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: Выгодная «Азбука вкуса»

Сеть «Азбука вкуса» впервые за 10 лет раскрыла свою доходность

Ритейлер получает больше всех с каждого полученного рубля, но не лидирует по эффективности

Последние 10 лет «Азбука вкуса» официально раскрывала только оборот. В этом же году ритейлер на встречах с инвесторами представил им финансовые результаты за 2014–2016 гг. Акционеры сети рассматривают возможность провести первичное размещение акций (IPO), пояснили человек, близкий к совладельцу компании, и два участника таких встреч. «Ведомости» ознакомились презентацией для инвесторов.

При небольшой (относительно гигантов торговли вроде «Магнита» и X5 Retail Group с триллионным оборотом) выручке в 49,8 млрд руб. «Азбука вкуса» – лидер среди публичных российских торговых сетей по валовой марже, т. е. доле, которая достается компании с каждого полученного рубля. За финансовый год, закончившийся 31 марта 2017 г., этот показатель у «Азбуки вкуса» составил 39,6%, свидетельствуют данные компании по МСФО. Последние три года он держится в районе 39–40% (см. график).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике