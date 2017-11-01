Сеть «Азбука вкуса» впервые за 10 лет раскрыла свою доходность

Ритейлер получает больше всех с каждого полученного рубля, но не лидирует по эффективности

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Перед «Азбукой вкуса» стоит задача сформировать уникальный ассортимент PhotoXPress

Последние 10 лет «Азбука вкуса» официально раскрывала только оборот. В этом же году ритейлер на встречах с инвесторами представил им финансовые результаты за 2014–2016 гг. Акционеры сети рассматривают возможность провести первичное размещение акций (IPO), пояснили человек, близкий к совладельцу компании, и два участника таких встреч. «Ведомости» ознакомились презентацией для инвесторов.

При небольшой (относительно гигантов торговли вроде «Магнита» и X5 Retail Group с триллионным оборотом) выручке в 49,8 млрд руб. «Азбука вкуса» – лидер среди публичных российских торговых сетей по валовой марже, т. е. доле, которая достается компании с каждого полученного рубля. За финансовый год, закончившийся 31 марта 2017 г., этот показатель у «Азбуки вкуса» составил 39,6%, свидетельствуют данные компании по МСФО. Последние три года он держится в районе 39–40% (см. график).