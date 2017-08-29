Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Ритейлеры торгуются за дискриминацию

Почти все крупные ритейлеры за месяц стали фигурантами антимонопольных дел

Сетям придется доказать, что разные условия не равны дискриминации

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отчиталось, что возбудило дела против 12 крупных ритейлеров. Среди них как лидеры рынка – «Магнит», «Лента» и др., – так и нишевые и премиальные магазины – «Глобус гурмэ» и «Азбука вкуса» (см. врез на стр. 14). Всех их подозревают в нарушении закона о торговле: по данным УФАС, сети установили разные условия для разных поставщиков.

Всего УФАС изучило боле 700 договоров поставки, рассказал представитель службы: для одной категории товаров при прочих равных условиях для разных поставщиков указаны разные штрафы, вознаграждения и порядок изменения цен. «Одному поставщику штраф за поставку некачественного товара – 20%, другому – 10%, третьему – 0%», – говорит представитель УФАС: это дискриминация. При проверке чиновники нашли и другие типы нарушения закона о торговле, продолжает он: завышенные сроки оплаты товара, превышение совокупного вознаграждения, отсутствие информации об условиях отбора поставщиков.

Что считать претензией

У Metro Cash & Carry УФАС изучало среди прочего договоры поставки овощей, фруктов и замороженных продуктов и нашло разные штрафы за недопоставку и просрочку для разных поставщиков, рассказал представитель сети.

Сеть «Мираторг» также получила претензии от УФАС. «Мираторг» предлагает всем типовой договор с одинаковыми условиями, рассказал его представитель, правки вносят сами поставщики на переговорах.

«На это влияют многие факторы: и размер партии, и логистические возможности поставщика, и условия сотрудничества поставщика с производителем товара. Например, период изменения цен – условие, которое зависит от поставщика и производителя товара, мы можем только принять его», – объясняет представитель «Мираторга».

Аналогичная практика у «Дикси», говорит представитель сети: договор типовой, но, если поставщик не согласен, условия корректируются, для этого есть протокол разногласий. УФАС сочло разными условиями разницу в премиях, которые поставщики платят ритейлеру при достижении или превышении им согласованной закупки, объясняет представитель «Дикси».

У сети «Глобус гурмэ» УФАС обнаружило разные требования к поставщикам продукции, которую сочло однородной, говорит гендиректор СТК (развивает сеть «Глобус гурмэ») Андрей Яковлев. Например, у одного поставщика кефира может быть штраф за недопоставку или просрочку, а у другого штрафа может вовсе не быть, объясняет Яковлев: «Но кефир может быть разным по характеристикам, цены поставки также могут отличаться, почему должны быть одинаковые договоренности? В законе не зафиксирована форма договора с поставщиками».

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