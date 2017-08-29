Почти все крупные ритейлеры за месяц стали фигурантами антимонопольных дел

Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Ритейлеры торгуются за дискриминацию

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У розницы и антимонопольных органов противоположное понимание дискриминации PHOTOXPRESS

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области отчиталось, что возбудило дела против 12 крупных ритейлеров. Среди них как лидеры рынка – «Магнит», «Лента» и др., – так и нишевые и премиальные магазины – «Глобус гурмэ» и «Азбука вкуса» (см. врез на стр. 14). Всех их подозревают в нарушении закона о торговле: по данным УФАС, сети установили разные условия для разных поставщиков.

Всего УФАС изучило боле 700 договоров поставки, рассказал представитель службы: для одной категории товаров при прочих равных условиях для разных поставщиков указаны разные штрафы, вознаграждения и порядок изменения цен. «Одному поставщику штраф за поставку некачественного товара – 20%, другому – 10%, третьему – 0%», – говорит представитель УФАС: это дискриминация. При проверке чиновники нашли и другие типы нарушения закона о торговле, продолжает он: завышенные сроки оплаты товара, превышение совокупного вознаграждения, отсутствие информации об условиях отбора поставщиков.

Что считать претензией

У Metro Cash & Carry УФАС изучало среди прочего договоры поставки овощей, фруктов и замороженных продуктов и нашло разные штрафы за недопоставку и просрочку для разных поставщиков, рассказал представитель сети.

Сеть «Мираторг» также получила претензии от УФАС. «Мираторг» предлагает всем типовой договор с одинаковыми условиями, рассказал его представитель, правки вносят сами поставщики на переговорах.

«На это влияют многие факторы: и размер партии, и логистические возможности поставщика, и условия сотрудничества поставщика с производителем товара. Например, период изменения цен – условие, которое зависит от поставщика и производителя товара, мы можем только принять его», – объясняет представитель «Мираторга».

Аналогичная практика у «Дикси», говорит представитель сети: договор типовой, но, если поставщик не согласен, условия корректируются, для этого есть протокол разногласий. УФАС сочло разными условиями разницу в премиях, которые поставщики платят ритейлеру при достижении или превышении им согласованной закупки, объясняет представитель «Дикси».

У сети «Глобус гурмэ» УФАС обнаружило разные требования к поставщикам продукции, которую сочло однородной, говорит гендиректор СТК (развивает сеть «Глобус гурмэ») Андрей Яковлев. Например, у одного поставщика кефира может быть штраф за недопоставку или просрочку, а у другого штрафа может вовсе не быть, объясняет Яковлев: «Но кефир может быть разным по характеристикам, цены поставки также могут отличаться, почему должны быть одинаковые договоренности? В законе не зафиксирована форма договора с поставщиками».