Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Миллиарды рублей на наклейки
Производители и продавцы потратили на буклеты и плакаты в магазинах 32 млрд рублей
Это один из самых эффективных способов нарастить обороты, считают они
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
Реклама в магазинах – один из самых эффективных инструментов повысить продажи
Макси Стулов / Ведомости
Производители и ритейлеры потратили на рекламные материалы в местах продаж и связанные услуги 31–32 млрд руб. за прошлый год (+6% к 2015 г.), подсчитали эксперты международной ассоциации маркетинга в ритейле POPAI и Infoline; «Ведомости» ознакомились с исследованием.
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