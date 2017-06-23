Производители и продавцы потратили на буклеты и плакаты в магазинах 32 млрд рублей

Это один из самых эффективных способов нарастить обороты, считают они

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Миллиарды рублей на наклейки

Реклама в магазинах – один из самых эффективных инструментов повысить продажи Макси Стулов / Ведомости

Производители и ритейлеры потратили на рекламные материалы в местах продаж и связанные услуги 31–32 млрд руб. за прошлый год (+6% к 2015 г.), подсчитали эксперты международной ассоциации маркетинга в ритейле POPAI и Infoline; «Ведомости» ознакомились с исследованием.