X5 ведет переговоры о покупке супермаркетов «О’кей» Е. Кузьмина / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group ведет переговоры о покупке супермаркетов петербургского ритейлера «О’кей», сообщили обе компании. X5 обратилась с соответствующим ходатайством в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

Основной бизнес «О’кей» - гипермаркеты (72 на конец сентября), у компании 37 одноименных супермаркетов. Ритейлер не приводит отдельно выручку супермаркетов в своей отчетности, основной бизнес «О’кей» испытывает трудности последние несколько лет из-за ужесточения конкуренции. За январь - сентябрь 2017 г. чистая выручка супермаркетов и гипермаркетов «О’кей» сократилась на 2,1% до 38,27 млрд руб. Компания объясняла это сокращением числа магазинов и оттоком покупателей из-за усиления конкуренции.

«О’кей» рассматривает разные варианты развития бизнеса, чтобы повысить его стоимость для акционеров, сказано в сообщении сети. Один из вариантов - продажа бизнеса супермаркетов, чтобы «полностью сфокусироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров», сказано там же.

13 октября стало известно, что X5 собирается выставить на продажу сеть супермаркетов «Перекресток-экспресс». Подготовкой продажи «Перекрестков-экспресс» займется «Ренессанс капитал», уточняли в Х5.

Оборот Х5 Retail Group за девять месяцев 2017 г. составил 927,48 млрд руб., вырос на 26,3% по сравнению в тем же периодом 2016 г.