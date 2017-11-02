Арестованы зарубежные активы совладельца авиакомпании «ВИМ-авиа»

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Владельцы недавно разорившейся «ВИМ-авиа» – супруги Рашид (на фото) и Светлана Мурсекаевы – 27 сентября уехали из России Григорий Собченко / Коммерсантъ

Во вторник 31 октября Высокий суд Ирландии постановил наложить арест на активы Мурсекаева в этой стране, сообщили Irish Times и Irish Examiner. По требованию американской компании Volga-Dnepr Unique Air Cargo Inc (входит в группу грузовых перевозчиков «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) назначен временный управляющий в три авиализинговые компании: Fastway Leasing, Avion Leasing и City Leasing. Также выбранный группой «Волга-Днепр» юрист будет управлять владельцем двух из этих компаний – ирландской Orpheus Shareholder. Суд также запретил любые операции с долями авиализинговых компаний.

Структура группы «Волга-Днепр» предоставила в долг 4 млн евро немецкой авиакомпании ACG Air Cargo, которая обанкротилась в 2013 г. и не расплатилась. Мурсекаев был поручителем по кредиту. В 2016 г. кредитор взыскал эту сумму в немецких судах, но «Волга-Днепр» не смогла уведомить его об этом решении в Москве, пишут Irish Times и Irish Examiner. Теперь кредитор решил срочно взыскивать долг в Ирландии и арестовывать активы Мурсекаева, так как опасается, что они будут утрачены. «Мурсекаев – беглый российский бизнесмен, обвиняется в России в мошенничестве, его местонахождение неизвестно», – цитируют представителей Volga-Dnepr Unique ирландские газеты.