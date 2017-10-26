Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Полеты в Китай вдохнут жизнь в «ВИМ-авиа»
Фонд Aurora Investments Бориса Карлова предлагает план спасения «ВИМ-авиа»
Чиновники и эксперты в него мало верят
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Претендент на «ВИМ-авиа» Борис Карлов предложил Минтрансу план спасения авиакомпании
А. Гордеев / Ведомости
Управляющий директор фонда Aurora Investments Борис Карлов направил замминистра транспорта Валерию Окулову, директору департамента гражданской авиации Светлане Петровой и руководителю Росавиации Александру Нерадько предложение о разорившейся «ВИМ-авиа». «Ведомости» ознакомились с копиями писем, человек, близкий к руководству «ВИМ-авиа», подтвердил их подлинность.
Письмо поступило в Минтранс и будет рассмотрено в установленном порядке, говорит представитель министерства. План обсуждался с чиновниками, неожиданностью он не станет, сообщает собеседник в «ВИМ-авиа». Это подтвердил и федеральный чиновник.
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