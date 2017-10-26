Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Полеты в Китай вдохнут жизнь в «ВИМ-авиа»

Фонд Aurora Investments Бориса Карлова предлагает план спасения «ВИМ-авиа»

Чиновники и эксперты в него мало верят