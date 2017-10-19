Как распознать проблемы у авиакомпании

Перевозчики много лет могут работать без прибыли, но главное – запас денег в конце высокого сезона

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Авиакомпании могут много лет работать без прибыли, но отсутствие запаса средств в конце высокого сезона приводит к остановке Е. Егоров / Ведомости

Главный риск, которому подвергаются авиакомпании, — это отсутствие достаточного денежного потока для покрытия дефицита в низкий сезон и слишком большой флот. К такому выводу пришли участники заседания подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по воздушному транспорту, которое прошло в среду.

«Авиакомпании никогда не умирают из-за того, что имеют слишком мало самолетов, а всегда из-за того, что их слишком много», - заявил замгендиректора S7 Group (крупнейший в России частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик) по бюджету Дмитрий Куделькин на заседании. Успешные авиакомпании в высокий сезон (май - август) получают достаточный денежный поток для покрытия дефицита в низкий сезон. Перевозчик с избыточным флотом вынужден демпинговать, чтобы его загрузить, и почти не зарабатывает весной и летом — в результате в конце высокого сезона поставщики его останавливают, говорится в презентации Куделькина.

Опасная осень