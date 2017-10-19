Бизнес
Платный
Александр Воробьев
Транспорт

Как распознать проблемы у авиакомпании

Перевозчики много лет могут работать без прибыли, но главное – запас денег в конце высокого сезона

Главный риск, которому подвергаются авиакомпании, — это отсутствие достаточного денежного потока для покрытия дефицита в низкий сезон и слишком большой флот. К такому выводу пришли участники заседания подкомиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по воздушному транспорту, которое прошло в среду.

«Авиакомпании никогда не умирают из-за того, что имеют слишком мало самолетов, а всегда из-за того, что их слишком много», - заявил замгендиректора S7 Group (крупнейший в России частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик) по бюджету Дмитрий Куделькин на заседании. Успешные авиакомпании в высокий сезон (май - август) получают достаточный денежный поток для покрытия дефицита в низкий сезон. Перевозчик с избыточным флотом вынужден демпинговать, чтобы его загрузить, и почти не зарабатывает весной и летом — в результате в конце высокого сезона поставщики его останавливают, говорится в презентации Куделькина.

Опасная осень

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике