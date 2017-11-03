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Артур Топорков
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Туркмения хочет поставлять газ в Европу по трубам «Газпрома»

«Газпром» не будет помогать потенциальному конкуренту, уверены эксперты

«Туркменгаз» готов экспортировать газ в страны СНГ и Восточной Европы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности председателя госконцерна «Туркменгаз» Мырата Арчаева. В качестве возможного маршрута для этого мог бы быть использован газопровод Средняя Азия — Центр — «действующая система магистральных газопроводов в северном направлении, по которой Туркмения исторически экспортировала природный газ в Россию и другие страны СНГ», считает Арчаев. Но для того чтобы начать такие поставки, сначала необходимо договориться не только с потенциальными покупателями, но и со странами-транзитерами, уточнил Арчаев. Маршрут газопровода Средняя Азия — Центр проходит через территорию России. Представители «Газпрома» и «Газпром экспорта» комментировать возможность транзита туркменского газа по своим трубопроводам не стали. Российская монополия не пустит в Европу прямого конкурента, уверены эксперты.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
15:33 03.11.2017
Пусть горят в аду.
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