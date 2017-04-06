«Газпром» заключил контракт до пяти лет с Узбекистаном

У «Газпрома» в Узбекистане есть совместное предприятие «Шахпахты»
Gazprom EP International B.V.
Сегодня в России профицит производства газа. Зачем покупать чужой газ, когда свой девать некуда? Давайте в первую очередь используем то, что у нас есть, потом поможем братскому туркменскому народу», – заявил во вторник зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев. А в среду предправления «Газпрома» Алексей Миллер подписал с вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым контракт на срок до пяти лет: с 2018 г. «Газпром» будет ежегодно покупать по 4 млрд куб. м узбекского газа. Какова цена контракта, стороны не сообщили.