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Статья опубликована в № 4296 от 06.04.2017 под заголовком: 4 млрд куб. м политики

«Газпром» заключил контракт до пяти лет с Узбекистаном

Российская монополия будет закупать по 4 млрд куб. м газа в год
У «Газпрома» в Узбекистане есть совместное предприятие «Шахпахты»
У «Газпрома» в Узбекистане есть совместное предприятие «Шахпахты»
Gazprom EP International B.V.

Сегодня в России профицит производства газа. Зачем покупать чужой газ, когда свой девать некуда? Давайте в первую очередь используем то, что у нас есть, потом поможем братскому туркменскому народу», – заявил во вторник зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев. А в среду предправления «Газпрома» Алексей Миллер подписал с вице-премьером Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым контракт на срок до пяти лет: с 2018 г. «Газпром» будет ежегодно покупать по 4 млрд куб. м узбекского газа. Какова цена контракта, стороны не сообщили.

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