Основатель Amazon за неделю продал акции компании на $1,1 млрд

Деньги могут быть вложены в космический проект, газету The Washington Post или благотворительность, предполагают СМИ

Джефф Безос периодически продает акции компании на протяжении последних шести лет Reed Saxon / AP

Генеральный директор и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос за неделю продал 1 млн акций компании за $1,1 млрд, сообщает Bloomberg. Миллиардер периодически продает акции компании на протяжении последних шести лет. Последняя подобная сделка была закрыта в мае. Тогда за 1 млн акций Безосу удалось выручить $940,7 млн. Сейчас у него остается около 80 млн акций (16,4%) Amazon. Он по-прежнему крупнейший акционер ритейлера.

Джефф Безос 28 октября стал богатейшим человеком мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $93,1 млрд.

Куда будут направлены средства, не сообщается. Как напоминает агентство, в апреле Безос говорил, что будет продавать акции Amazon примерно на $1 млрд в год и вкладывать вырученные средства в свой космический проект - компанию Blue Origin LLC.

The Verge отмечает, что у Безоса нет публичных благотворительных фондов, как у соучредителя Microsoft Билла Гейтса или основателя Facebook Марка Цукерберга. Однако Безос давал понять, что хочет активнее участвовать в благотворительной деятельности: в июне он попросил своих подписчиков в Twitter помочь ему уйти подходящие проекты. Издание предположило, что руководитель Amazon также может вложить средства в газету The Washington Post, которой он владеет с 2013 г.

Позже журнал The Variety со ссылкой на источники сообщил, что структура Amazon — Amazon Studios — ведет переговоры о создании сериала по мотивам трилогии «Властелин колец» с Warner Bros. Television (владеет авторскими правами на произведения Джона Р. Р. Толкина).

Как отмечают собеседники издания, Джефф Безос лично заинтересован в реализации этого проекта, потому что является поклонником жанра фэнтези. Сериал может стать конкурентом «Игры престолов», считают журналисты.