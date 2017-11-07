«Роснефть» стала крупнейшим заказчиком фонда Катерины Тихоновой

Госкомпания и ее «дочка» в течение трех лет заключили контракты c «Иннопрактикой» почти на 600 млн рублей

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Неоднократный призер российских и международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу Катерина Тихонова нашла в «Роснефти» надежных партнеров Dellfoto / Depositphotos / PhotoXPress

В 2017 г. «Роснефть» стала крупнейшим заказчиком фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР, работает под брендом «Иннопрактика»), следует из данных «СПАРК-Интерфакса» и сайта госзакупок. Учредителем НИРа является МГУ, гендиректором – Катерина Тихонова, которую Reuters называло дочерью Владимира Путина. В попечительский совет «Иннопрактики» входят руководители крупных российских компаний и банков, в том числе Игорь Сечин («Роснефть»), Сергей Чемезов («Ростех»), Николай Токарев («Транснефть»), Андрей Акимов (Газпромбанк), Леонид Михельсон («Новатэк»), Дмитрий Конов («Сибур холдинг»), Алексей Лихачев («Росатом») и Борис Ковальчук («Интер РАО»).

Сама «Роснефть» в 2017 г. заключила с НИРом пять контрактов на 258,45 млн руб., а ее «дочка» Арктический научный центр – еще три на 100,77 млн. За 2015–2017 гг. сумма контрактов НИРа с «Роснефтью» и Арктическим научным центром составила без малого 600 млн руб. Это в 3,6 раза превышает общие выплаты «Транснефти» – крупнейшего заказчика НИРа в 2016 г.