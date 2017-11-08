Бизнес
Платный
Анастасия Иванова
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Туристы выбрали турецкий берег

Российский рынок выездного туризма близок к докризисному уровню

Самым популярным направлением стала Турция – ее уже посетило 4,1 млн россиян

Турция вновь стала хитом у российских туроператоров в первый же год после возобновления продаж путевок на этом направлении. С конца 2015 г. продавать туры в Турцию было запрещено после того, как ВВС этой страны сбили российский истребитель.

У опрошенных «Ведомостями» туроператоров и турагентов на Турцию приходилось от трети до более половины всех продаж. За январь – сентябрь на курортах этой страны уже побывало 4,1 млн россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции. Это очень близко к показателям 2014 г. Тогда, согласно данным Росстата, Турцию посетило 4,2 млн россиян.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике