Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Туристы выбрали турецкий берег
Российский рынок выездного туризма близок к докризисному уровню
Самым популярным направлением стала Турция – ее уже посетило 4,1 млн россиян
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Д. Новожилов / Ведомости
Турция вновь стала хитом у российских туроператоров в первый же год после возобновления продаж путевок на этом направлении. С конца 2015 г. продавать туры в Турцию было запрещено после того, как ВВС этой страны сбили российский истребитель.
У опрошенных «Ведомостями» туроператоров и турагентов на Турцию приходилось от трети до более половины всех продаж. За январь – сентябрь на курортах этой страны уже побывало 4,1 млн россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции. Это очень близко к показателям 2014 г. Тогда, согласно данным Росстата, Турцию посетило 4,2 млн россиян.
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