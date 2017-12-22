«Роснефть» и «Система» помирились

Владимир Евтушенков и Игорь Сечин PhotoXPress

Конфликт между «Роснефтью» и АФК «Система» из-за «Башнефти» близок к завершению. В пятницу совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения между «Роснефтью», «Башнефтью» и АФК «Система», говорится на сайте «Роснефти».

Заключение мирового соглашения подтвердили и в АФК «Система». Компания подписала мировое соглашение с «Роснефтью», «Башнефтью» и Республикой Башкортостан, сообщает АФК. Стороны отзывают все иски и отказываются от всех взаимных претензий.

«Роснефть» сообщает, что «Система» обязуется выплатить ей и ее «дочке» 100 млрд руб. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий. Сейчас у «Роснефти» два иска к «Системе» на общую сумму 267,8 млрд руб. Еще 131,6 млрд руб. у «Системы» требовало правительство Башкирии.

Источник «Ведомостей», знакомый с условиями соглашения, говорит, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поможет привлечь 40 млрд руб.

В начале мая 2017 г. «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» и ее «дочке» «Система-инвесту» на 106,6 млрд руб. в башкирский суд. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013-2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., скорректировав ее на курсовую разницу. В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, присудив «Роснефти» 136,2 млрд руб. «Система» в конце сентября подала апелляцию в Арбитражный суд Челябинской области, суд отклонил жалобу. В начале декабря «Роснефть» подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. в дополнение к уже существующим требованиям. Госкомпании через суд удалось заморозить почти все активы «Системы», наложив обеспечительные меры, в том числе 52,1% компании «Детский мир». Это привело к тому, что частичная продажа акций на Московской бирже сорвалась. В начале декабря «Система» потребовала у «Роснефти» 330,4 млрд руб. Перспективы иска опрошенные «Ведомостями» юристы оценивали как спорные.

Сумма требований к «Системе» снижена, чтобы не подвергать АФК риску банкротства, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев. «Изменение суммы связано с полученными сведениями о состоянии ответчиков - они содержат риски, что для выплаты суммы в полном объеме, 136 млрд руб., потребуется банкротство, что связано с длительными сроками, потребует от нас затрат», - сказал Леонтьев.

На конец сентября чистый долг «Системы» без учета «дочек» составлял 99,5 млрд руб. Согласно данным АФК в IV квартале ей нужно было выплатить по кредитам и займам 10,5 млрд руб., в 2018 г. – 15 млрд руб.

«Система» должна будет расплатиться с «Роснефтью» до апреля 2018 г., следует из сообщения «Роснефти». Деньги на это «Система» может получить при содействии РФПИ и Сбербанка. Знакомый топ-менеджеров «Системы» ранее говорил, что если сумма претензий будет близка к 100 млрд руб., то корпорация без проблем справится с такой нагрузкой.

Мировое соглашение подписано всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией «Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный суд Республики Башкортостан. На сайте «Системы» ничего не сообщается. «Данный компромисс, достигнутый в интересах обеих сторон, является позитивным сигналом для рынка в целом и послужит формированию благоприятного инвестиционного климата в России», - говорится в сообщении РФПИ, фонд 29 ноября получил от «Башнефти» полномочия на переговоры с «Системой». «Мы благодарны сторонам за оказанное доверие», - отмечает представитель фонда.

«Мировое соглашение можно заключить на любом этапе, в том числе на этапе исполнительного производства», - говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Если стороны договорились и подписали соглашение, они должны пойти в суд на утверждение мирового», - уточняет он. «Но мировое обычно заключают до вынесения решения или, на крайний случай, до апелляции, когда ситуация неоднозначная и стороны фиксируют сумму долга (например, без неустоек, пеней, штрафов, с дисконтом и проч.). Идти на мировое, когда решение вступило в силу, странно», - говорит юрист.

Песков ранее подтвердил обсуждение спора «Роснефти» и «Системы» на встрече в Кремле президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса 21 декабря. Тема была затронута кратко во время неформальной части встречи, уточнил он. Подробностей обсуждения темы Песков раскрывать не стал, а только напомнил, что Путин ранее неоднократно говорил, что поддержал бы заключение мирового соглашения между компаниями. Пресс-секретарь президента также подтвердил информацию о том, что Путин в завершение встречи предложил руководителям «Роснефти» и АФК «Система» поговорить. «Это прозвучало в свободной и шутливой атмосфере, в неформальной части встречи, за бокалом шампанского», — рассказал Песков.

Сбербанк отказался от комментариев.