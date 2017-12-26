Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и «Системы»

Суд утвердил мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система» Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Башкирии во вторник удовлетворил заявление «Роснефти», «Башнефти», правительства Башкирии, а также АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест» об утверждении мирового соглашения, сообщили «Ведомостям» представители «Системы» и «Роснефти».

Суд зарегистрировал заявление о мировом соглашении в минувший понедельник. По нему «Система» должна отдать «Башнети» 100 млрд руб.

«Система» выплатит по мировому соглашению «Башнефти» 20 млрд руб. до начала 2018 г., объявила судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова (передает «Интерфакс»), это же подтвердил представитель «Системы». Компания будет использовать собственные средства и дивиденды МТС, уточнил представитель. Параллельно будет снят арест с части активов «Системы», наложенных в обеспечение по иску «Роснефти». Не позднее 28 февраля «Система» перечислит «Башнефти» еще 40 млрд руб. - привлечение этой суммы «Системой» организует РФПИ под залог освобожденных от ареста активов АФК (среди них есть, в частности, акции «Детского мира», декабрьское SPO которого было отменено как раз из-за ареста активов по иску «Роснефти», пишет «Интерфакс»). Оставшиеся 40 млрд руб. «Система» выплатит до 30 марта 2018 г. Компания использует заем Сбербанка под залог активов, арест с которых будет снят.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае этого года. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., скорректировав ее на курсовую разницу. В августе Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, присудив «Роснефти» 136,2 млрд руб. «Система» в конце сентября подала апелляцию в Арбитражный суд Челябинской области, суд отклонил жалобу.

В начале декабря «Роснефть» подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. в дополнение к уже существующим требованиям. Госкомпании через суд удалось заморозить почти все активы «Системы», наложив обеспечительные меры, в том числе 52,1% компании «Детский мир». Это привело к тому, что частичная продажа акций на Московской бирже сорвалась. В начале декабря «Система» потребовала у «Роснефти» 330,4 млрд руб. Перспективы иска опрошенные «Ведомостями» юристы оценивали как спорные.

В прошлую пятницу совет директоров «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения между «Роснефтью», «Башнефтью» и АФК «Система», говорится на сайте «Роснефти». «Система» обязалась выплатить ей и ее «дочке» 100 млрд руб. Стороны договорились, что после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных претензий. У «Роснефти» сейчас два иска к «Системе» на общую сумму 267,8 млрд руб. Еще 131,6 млрд руб. у «Системы» требует правительство Башкирии. Эти иски пока не отозваны.

Мировое соглашение заключено в рамках судебного процесса по первому иску, по которому «Роснефть» и «Башнефть» отсудили у «Системы» и ее «дочки» 136 млрд руб. Суд по этому иску закончился апелляцией, в кассационной инстанции решение не оспаривалось.

Сейчас по искам нефтяных компаний заморожены почти все активы «Системы», и АФК не может получать дивиденды от МТС, Башкирской энергосетевой компании, «Детского мира» и др. Обеспечение будет сниматься постепенно, знает человек, близкий к одной из сторон конфликта. Пока что в общей сложности «Система» не получила 9,8 млрд руб. дивидендов от своих «дочек» и 3,3 млрд от продажи доли в «Детском мире» на Московской бирже в декабре – сделка была сорвана. На конец III квартала 2017 г. на счетах «Системы» было 68,9 млрд руб., из них 19,03 млрд компания должна была погасить до конца 2017 г. Сделала она это или рефинансировала долги, представитель говорить отказался. Консолидированный чистый долг с учетом долгов «дочек» «Системы» был 456,1 млрд руб. Если бы «Система» не пошла на мировое соглашение и проиграла по всем искам, то ее чистый долг мог бы увеличиться до 855,5 млрд руб., а долговая нагрузка в таком случае выросла бы до 4,5 OIBDA (сейчас – 2,4 OIBDA).

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»