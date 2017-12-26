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Виталий Петлевой
ТЭК
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Миноритарии «Системы» считают мир невыгодным

Миноритарии «Системы» подали иски к «Роснефти»

Несмотря на мировое соглашение между компаниями, они требуют с «Роснефти» компенсацию за утрату рыночной стоимости АФК

С 18 по 20 декабря Арбитражный суд Москвы зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к «Роснефти» на общую сумму 288 561 руб. «Ведомостям» удалось выяснить, что судиться с «Роснефтью» намерены миноритарии АФК «Система» – они недовольны исками «Роснефти» и «Башнефти» к группе на 300 млрд руб. и обвиняют нефтяные компании в том, что они разрушили стоимость «Системы», из-за чего миноритарии зафиксировали убытки.

В пятницу «Роснефть», «Башнефть», Башкирия и «Система» достигли мирового соглашения: последняя должна отдать 100 млрд руб. «Башнефти» до 1 апреля 2018 г. Миноритарии намерены продолжать отстаивать свои права в суде, несмотря на мировое соглашение, говорят четверо из восьми истцов и подтверждает их представитель – партнер Юридической финансовой компании Виктор Обыденнов.

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