Удар по добытчикам краба может быть смягчен

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Краб пошел на компромисс

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Производство краба – рентабельный бизнес Фред Гринберг / РИА новости

Чиновники и бизнес обсуждают компромиссный вариант распределения квот на добычу краба, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с ходом переговоров.

Ранее президенту России Владимиру Путину было предложено пересмотреть принцип распределения квот на вылов краба, заменив исторический принцип аукционами. 10-летние квоты на вылов краба утверждены в 2008 г., они учитывают историю промысла компаний предыдущего периода. В апреле 2018 г. должна стартовать заявочная кампания на 15 лет с 2019 г.

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