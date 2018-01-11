Россиянам не разрешили отдыхать на курортах Египта

Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Дальше Каира не пускать

Заявление Ростуризма всколыхнуло отрасль, однако четких и внятных разъяснений от регуляторов, куда и как можно отправлять туристов, игроки рынка не получили до сих пор

Lefteris Pitarakis / AP

Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром, сообщил Ростуризм в ответе на запрос «Ведомостей». «Продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента, – отмечается там. – Туроператорам разрешено формировать туристический продукт [т. е. туры] на базе регулярного авиасообщения с Каиром».

Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, говорит и человек, знакомый с позицией Ростуризма по этому вопросу. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, уточнил он, поскольку и трансфер, и отели – часть туристического продукта, они относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты – Хургада и Шарм-эль-Шейх – пока останутся недоступными для российских туристов, резюмировал собеседник «Ведомостей».

Представитель Минтранса перенаправил запрос «Ведомостей» в Ростуризм.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в октябре 2015 г. после теракта на борту российского лайнера, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В небе над Синайским полуостровом в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту, погибли 224 человека. 2 января 2018 г. президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. После выхода документа Ростуризм лишь сообщил, что «в связи с этим [указом президента] туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром».

Заявление Ростуризма всколыхнуло отрасль, однако четких и внятных разъяснений от регуляторов, куда и как можно отправлять туристов, игроки рынка не получили до сих пор. Туроператоры точно понимают из указа, что нельзя продавать туры с авиаперелетами или трансфером через третьи страны, но остаются неясности по продажам отелей или трансферов на курорты через сам Каир, говорит заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. Пока нет четких разъяснений от регулятора, продавать подобные пакеты можно, считает он. Такого же мнения придерживаются другие игроки. «Мы действительно продаем наземные услуги в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, и нам кажется, что это правильное решение», – подтвердила «Ведомостям» гендиректор «Библио-глобуса» Ирина Костенко. По ее словам, продажи начались только 11 января, но туристам нужно время, чтобы привыкнуть к турам без авиаперелета. Запрет продажи наземных услуг в Египте может дать только МИД, заявления Ростуризма носят рекомендательный характер, отмечает Костенко. «Но мы, несомненно, прислушаемся к рекомендациям, если Ростуризм скажет подобные пакеты не продавать», – добавила она. Представитель МИДа вечером 11 января не ответил на вопросы «Ведомостей».

На сайте туроператора Tez Tour также рекламируются туры в Египет, но ни тур, ни отель на египетских курортах забронировать нельзя. Представитель Tez Tour не ответил на звонки «Ведомостей». В начале недели газета «Коммерсантъ» писала, что на сайте Anex Tour Египет указан в качестве направления, но бронирования по нему недоступны. Сейчас Египет пропал и из списка направлений. Связаться с представителем Anex Tour также не удалось.

Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом