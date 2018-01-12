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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: «Аэрофлот» довезет на матч

У «Аэрофлота» подешевели билеты в города ЧМ-2018

В январе начались продажи дополнительных дешевых билетов

«Сервис по продаже билетов OneTwoTrip зафиксировал существенное снижение средней стоимости авиабилетов, покупаемых футбольными болельщиками на период чемпионата мира по футболу. Если в 2017 г. билет эконом-класса в одну сторону в города проведения матчей стоил в среднем 7305 руб., туда-обратно – 14 308 руб., то средняя стоимость купленных за 10 дней 2018 г. билетов оказалась на 40% меньше (4420 руб. в одну сторону и 8616 руб. туда-обратно)», – рассказал директор по развитию компании Аркадий Гинес.

Россия будет принимать ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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