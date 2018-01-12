Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: «Аэрофлот» довезет на матч
У «Аэрофлота» подешевели билеты в города ЧМ-2018
В январе начались продажи дополнительных дешевых билетов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Это уже вторая футбольная акция «Аэрофлота»
Евгений Разумный / Ведомости
«Сервис по продаже билетов OneTwoTrip зафиксировал существенное снижение средней стоимости авиабилетов, покупаемых футбольными болельщиками на период чемпионата мира по футболу. Если в 2017 г. билет эконом-класса в одну сторону в города проведения матчей стоил в среднем 7305 руб., туда-обратно – 14 308 руб., то средняя стоимость купленных за 10 дней 2018 г. билетов оказалась на 40% меньше (4420 руб. в одну сторону и 8616 руб. туда-обратно)», – рассказал директор по развитию компании Аркадий Гинес.
Россия будет принимать ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}