Геополитика мешает добыче газа в Средиземном море

Перспектива появления нового крупного источника газа неподалеку от Европы выглядит стратегически привлекательной Eni

Начало добычи газа на месторождении «Зохр» в декабре стало значительным шагом для энергетической независимости Египта и укрепило статус Восточного Средиземноморья как важного для отрасли региона. По словам гендиректора итальянской Eni Клаудио Дескальци, месторождение позволит Египту «превратиться из импортера газа в экспортера». Кипр и Израиль тоже надеются на это, ведь «Зохр» – это крупнейшее из обнаруженных в Средиземном море месторождений углеводородов и сейчас в регионе ведутся новые поиски.

Перспектива появления нового крупного источника газа неподалеку от Европы выглядит стратегически привлекательной на фоне сокращения его запасов в Северном море и беспокойства Запада по поводу зависимости от российского газа. Однако разработку месторождений в Восточном Средиземноморье осложняют политические риски и соперничество между странами. «Использование запасов газа может сильно изменить политический и экономический климат в регионе, - говорит Эммануэль Карагианнис из Королевского колледжа Лондона. - В то же время это может обострить споры о границах, длящиеся десятилетия, и создать новые конфликты».

Есть и экономические препятствия. Мировой рынок наводнен дешевым газом из России, США и других стран. Разработка «Зохра» экономически целесообразна благодаря внутреннему спросу в Египте, но для окупаемости проектов Кипра и Израиля необходимо экспортировать газ. «Коммерческие препятствия столь же велики, сколь и политические», - утверждает независимый аналитик Гарет Уинроу.

Несмотря на эти сомнения, наблюдается прогресс. В декабре от южного побережья Кипра отплыло судно, которые Eni и французская Total арендовали для разведки газа к западу от кипрского месторождения «Афродита». Также в 2017 г. началась разработка израильского месторождения «Левиафан». Этот проект, которым руководит американская Noble Energy, стоит $3,75 млрд. Кроме того, в этом году ожидаются подвижки на соседних месторождениях «Кариш» и «Танин», которые контролирует греческая Energean.

Тем не менее обнаружение и разработка газа – это только полдела. Необходимо еще создать экспортные маршруты, чтобы продавать газ на международных рынках.

Благодаря политической поддержке планируется построить за 6 млрд евро газопровод из Израиля в Италию через Кипр и Грецию. Четыре страны в декабре подписали предварительное соглашение о совместной разработке этого проекта и хотят завершить его к 2025 г. Длина газопровода должна составить 2000 км, и он должен проходить на глубине до 3 км, из-за чего это будет одним из самых сложных проектов такого рода. Многие эксперты сомневаются в его жизнеспособности.

Более дешевым вариантом был бы трубопровод через Турцию. Но даже если она и Израиль преодолеют свои разногласия, вражда последнего с арабскими государствами исключает возможность строительства газопровода через воды Ливии и Сирии. Еще один альтернативный маршрут проходит поблизости от Кипра. Но у Никосии напряженные отношения с Анкарой, поддерживающей турецкую часть острова. По словам Карагианниса, трубопровод мог бы стать частью решения кипрского вопроса, но перспектива у этого варианта неопределенная после провала переговоров об объединении острова в прошлом году.

Пока углеводороды могут скорее усилить напряженность в регионе. Турция назвала бурение на шельфе Кипра «неприемлемым» нарушением «неотъемлемых прав» турок-киприотов. При этом у побережья Северного Кипра встало турецкое судно для проведения сейсмологических исследований, чтобы показать притязания Анкары на ресурсы региона. Аналитики сомневаются, станут ли энергетические компании инвестировать миллиарды долларов в разработку кипрского газа, если не будет соглашения, устраняющего политические риски. Поэтому разработка месторождения «Афродита» до сих пор не началась, хотя оно было обнаружено в 2011 г.

Египту было проще привлечь инвестиции благодаря более крупному внутреннему рынку. Добыча на «Зохре» началась менее чем через три года после обнаружения газа, а на израильском «Левиафане» на это потребовалось семь лет. Также египетский газ уже можно экспортировать, так как в стране есть два терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Причем газ можно поставлять не только в Европу, но и в Азию через Суэцкий канал.

Израиль и Кипр тоже могли бы поставлять газ на египетские СПГ-терминалы по более коротким трубопроводам. В прошлогоднем докладе Европарламента сказано, что это наиболее реалистичный вариант. Министр нефтяной промышленности Египта Тарек Эль-Молла рассказал Financial Times в прошлом году, что его страна готова сотрудничать с соседями над созданием энергетического хаба. «Мы готовы получать этот газ, сжижать его и продавать на международный рынок», - сказал он.

Перевел Алексей Невельский