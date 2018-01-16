Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Киберспорт от МТС
МТС занялась киберспортом
Оператор купил клуб Gambit Esports, выступающий в Counter-Strike, Dota 2 и FIFA
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Призовые Gambit Esports превышают $1 млн, а всего в 2017 г. она могла заработать до $1,5 млн, оценивает источник, близкий к команде
Gambit Esports
Мобильный оператор МТС приобрел киберспортивный клуб Gambit Esports, сообщили «Ведомостям» два сотрудника российских киберспортивных компаний и подтвердили обе стороны сделки.
МТС купила владельца клуба – кипрскую компанию Praliss Enterprises, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. По данным кипрского реестра, единственный владелец Praliss Enterprises на 15 января – Allegretto Holdings S.A.R.L. из Люксембурга. Эта компания контролируется МТС, следует из данных люксембургского реестра. Предыдущий владелец Praliss – панамская Gambit EC S.A.
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