В России начали готовить менеджеров киберспорта

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Киберспорт – это открытые соревнования пользователей таких известных компьютерных игр, как Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks и др. М. Стулов / Ведомости

Высшая школа экономики (ВШЭ) и Федерация компьютерного спорта России запустили совместную образовательную программу обучения киберспортивных менеджеров, говорится на сайте ВШЭ. Программа называется «Управление киберспортом/E-Sports Management».

Курс длится полгода, за это время слушатель будет овладевать навыками, необходимыми для управления киберспортивным проектом. На сайте ВШЭ указано, что компания будет обучать специалистов для работы по специальностям «директор (заведующий) физкультурно-спортивной организации», «начальник клуба», «начальник отдела (в компьютерном спорте)», «начальник управления (в компьютерном спорте)», «менеджер». Среди преподавателей курса указаны преподаватели самой ВШЭ, а также киберспортивные менеджеры, в том числе генеральный директор FragStore Александр Галустьян, генеральный менеджер Epic Esports Events Максим Маслов и другие. Стоимость обучения за полгода составит 200 000 руб.

Новый серьезный спорт

Киберспорт – это открытые соревнования пользователей таких известных компьютерных игр, как Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks и др. Явление относительно новое: хотя первые соревнования по игре StarCraft прошли в конце 1990-х гг., большую аудиторию такие турниры стали собирать лишь в последние годы. Организаторы спортивных соревнований и игроки зарабатывают на спонсорских контрактах, рекламе, продаже прав на трансляцию и т. д. По прогнозу Newzoo, в 2017 г. мировые доходы киберспорта вырастут на 41% до $696 млн, из них $517 млн придется на доходы от рекламы и продажи прав, остальное – выручка от продажи билетов и брендированных продуктов. Superdata оценивает рынок еще больше – примерно в $1 млрд.

Весной этого года в России киберспорт признали официальной спортивной дисциплиной, то есть спортсмены, участвующие в соревнованиях, могут получать спортивные звания и разряды. Кроме того, именно в России состоялись две киберспортивные сделки, входящие в число крупнейших в мире: в 2015 г. USM Holdings Алишера Усманова инвестировала в организатора киберспортивных турниров Virtus.pro более $100 млн, а его партнер Юрий Мильнер – $26 млн в Super Evil Megacorp. Эта компания создала Vainglory – площадку для соревнований по киберспорту со всего мира. Набирает популярность киберспорт и у традиционных медиа: соревнования по этому виду спорта транслируют кабельные каналы – американские, российские и др. В прошлом году соревнования по компьютерным играм показывал телеканал «2x2», на прошлой неделе «Матч ТВ» объявил о показе чемпионата Dota 2. The International 2017.