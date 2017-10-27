В Центральном детском магазине могут открыть киберспортивную арену
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Новый киберспортивный холдинг Winstrike привлек инвестиции на сумму $10 млн, рассказал «Ведомостям» сооснователь и генеральный директор холдинга Ярослав Комков. Инвестиции холдингу выделит венчурный инвестор Николай Белых и ряд других бизнесменов. Он подтвердил «Ведомостям», что будет инвестировать в этот проект и получит 25% компании.
Киберспорт – это открытые соревнования пользователей компьютерных игр: Counter-Strike, StarCraft, Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks и др. Явление сравнительно новое: хотя первые соревнования по игре StarCraft прошли в конце 1990-х гг., большую аудиторию такие турниры стали собирать лишь в последние годы. Зарабатывают организаторы спортивных соревнований и игроки на спонсорских контрактах, рекламе, продаже прав на трансляцию и т. д.
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