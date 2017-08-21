РБК: Партнер Усманова нанял экс-главу управления «К» МВД, известного по делу Чичваркина

Вице-президентом холдинга «Цитадель», работающего в сфере информационной безопасности, стал бывший руководитель управления «К» МВД Борис Мирошников, сообщает РБК. Мирошников подтвердил эту информацию, но от комментариев отказался. Так же поступили и представители «Цитадели».

Холдинг «Цитадель» причастен к созданию систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Собеседник РБК говорит, что у него есть планы по участию в реализации положений пакета законов «О безопасности критической информационной инфраструктуры». «Мирошников занимался вопросами защиты критической информационной инфраструктуры. В АДЭ [Ассоциация документальной электросвязи] он был постоянным участником и спикером конференции «Информационная безопасность» и мог даже возглавлять один из ее комитетов», – отметил топ-менеджер одного из операторов большой тройки.

По данным «СПАРК-Интерфакса», основателю «Цитадели» Антону Черепенникову принадлежит 75,85%, еще 23% у экс-руководителя представительства администрации Волгоградской области при правительстве России Валерия Битаева, а оставшаяся доля в 1,16% – у двух частных лиц: Алексея Хренова и Дмитрия Золотухина. Черепенников – партнер совладельца холдинга USM Алишера Усманова по киберспорту. В созданную им Virtus.pro Черепенников инвестировал $100 млн.

Генерал-полковник Мирошников с 90-х гг. возглавлял управление компьютерной и информационной безопасности ФСБ, сейчас – Центр информационной безопасности, а с 2001 по 2011 г. возглавлял управление «К» МВД – Бюро специальных технических мероприятий МВД.

Широко известен Мирошников стал из-за конфликта с основателем «Евросети» Евгением Чичваркиным. Предприниматель обвинял генерала в атаке на «Евросеть», из-за чего он был вынужден продать свою долю.

Помимо Мирошникова осенью в «Цитадели» может появиться еще один новый вице-президент – Сергей Ефремов, возглавляющий сейчас Центр специальной техники ФСБ (12-й центр; ЦСТ).