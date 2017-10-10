Венчурный фонд «Системы» вложился в новый проект создателя Game Insight Алисы Чумаченко

Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: «Система» ставит на киберспорт

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В Кремниевой долине появилось даже с десяток стартапов, которые предлагают услуги тренеров-киберспортсменов, рассказывает управляющий партнер Gagarin Capital Николай Давыдов Сергей Фадеичев / ТАСС

Венчурные фонды Sistema_VC и Gagarin Capital инвестировали в новый проект Алисы Чумаченко в сфере киберспорта GOSU.AI. Об этом «Ведомостям» рассказали представители фондов и подтвердила Чумаченко. Стороны не раскрывают суммы инвестиций и приобретенные доли в компании.

Чумаченко – бывший вице-президент по маркетингу разработчика и издателя онлайновых многопользовательских игр IT-Territory, которая была продана Mail.ru. Также Чумаченко известна как создатель разработчика игр Game Insight.