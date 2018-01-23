Крупнейший миноритарий «Дикси» согласился продать ее акции на 8,9 млрд рублей

За 2017 г. выручка «Дикси» упала на 9% до 282 млрд руб., сопоставимые продажи - на 10,9% Андрей Гордеев / Ведомости

Крупный российский ритейлер «Дикси» договорился с миноритариями - фондами под управлением Prosperity Capital Management - о выкупе акций. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Цена выкупа составит 340 руб. за акцию, покупка не менее 20% акций «Дикси» пройдет в течение первой половины 2018 г. в несколько этапов, согласованных между Prosperity Capital Management и «Дикси», сказано в сообщении.

На 14.37 мск акции «Дикси» на Московской бирже росли на 2,14% до 332 руб. за штуку.

Совет директоров «Дикси» одобрил выкуп бумаг и уход компании с Московской биржи в конце прошлого года. Причина – неудовлетворительные показатели бизнеса, говорил «Ведомостям» человек, близкий к компании.

Основной владелец группы – Игорь Кесаев, совладелец крупнейшего в России дистрибутора сигарет «Мегаполис». На 30 сентября он с партнерами владел 51,29% ритейлера через Dixy Holding. Один из крупнейших миноритариев «Дикси» - структуры Prosperity Capital Management. Ее директор Алексей Кривошапко говорит, что сейчас у них более 21% в компании. Таким образом, на выкуп бумаг этого миноритария может потребоваться около 8,9 млрд руб.

Изначально Prosperity Capital Management выступала против делистинга. «Это лишит возможности иметь котировку акции его портфеля, тем самым затрудняя оценку инвестиций», - пояснял в прошлом году Кривошапко.

Но сейчас, по его словам, сторонам удалось договориться. «Мы согласились на выкуп акций, потому что нашли общий язык: все имеют возможность продать пакет по одной цене», - сказал он «Ведомостям». Ранее, по его словам, были опасения, что миноритарии под угрозой делистинга вынуждены бы были продать часть акций. «Не факт, что мы могли бы продать другую часть. Сейчас мы договорились о том, что все имеют право продать акции по 340 руб. И пока этого не сделают, компания сохраняет котировки», - отметил он.

За 2017 г. выручка «Дикси» упала на 9% до 282 млрд руб., сопоставимые продажи - на 10,9%. Менеджмент ритейлера заявил, что его цель в 2018 г. - возобновление роста выручки и сопоставимых продаж.