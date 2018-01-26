«Магнит» не будет платить дивиденды в 2018 году

Компания, скорее всего, откажется от них в 2018 году

Основной акционер «Магнита» с долей около 35% - краснодарский предприниматель Сергей Галицкий Денис Гришкин / Ведомости

«Магнит не будет платить дивиденды в 2018 г., сказал финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан на телеконференции с инвесторами и аналитиками по результатам работы в 2017 г. «Думаю, в 2018 г. «Магнит» платить дивиденды не будет», - сказал он, отвечая на вопросы аналитика. Однако, по его словам, менеджмент компании соберется во втором полугодии 2018 г. и обсудит возможность возобновления такой практики в дальнейшем.

До сих пор «Магнит» выплачивал дивиденды регулярно, направляя акционерам большую долю годовой чистой прибыли - до 60-70%.

Основной акционер «Магнита» с долей около 35% - краснодарский предприниматель Сергей Галицкий. В 2015 г. менеджмент компании объяснял растущие дивидендные выплаты тем, что «собственнику не хватает денег». Среди личных проектов бизнесмена - футбольный клуб «Краснодар», кроме того, он построил стадион и футбольную школу, а также парк рядом со стадионом.

За 2017 г. чистая прибыль «Магнита» упала на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%. Выручка ритейлера не дотянула до собственного прогноза компании: за год продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб.

Такие результаты оказались неприятным сюрпризом для рынка. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал ускорение роста выручки до 10,8% в IV квартале, тогда как в реальности он составил 6,2%.

Основной конкурент «Магнита» - X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», - напротив, начинает платить дивиденды. В прошлом году наблюдательный совет X5 в сентябре утвердил первую дивидендную политику, по которой компания будет направлять акционерам не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО, если это позволит финансовое положение. Первые дивиденды акционеры X5, согласно ее данным на сентябрь прошлого года, могут получить уже по итогам 2017 г.

Как выглядит «Зарядье» от Галицкого