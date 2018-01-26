«Магнит» не будет платить дивиденды в 2018 году
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Магнит не будет платить дивиденды в 2018 г., сказал финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан на телеконференции с инвесторами и аналитиками по результатам работы в 2017 г. «Думаю, в 2018 г. «Магнит» платить дивиденды не будет», - сказал он, отвечая на вопросы аналитика. Однако, по его словам, менеджмент компании соберется во втором полугодии 2018 г. и обсудит возможность возобновления такой практики в дальнейшем.
До сих пор «Магнит» выплачивал дивиденды регулярно, направляя акционерам большую долю годовой чистой прибыли - до 60-70%.
Основной акционер «Магнита» с долей около 35% - краснодарский предприниматель Сергей Галицкий. В 2015 г. менеджмент компании объяснял растущие дивидендные выплаты тем, что «собственнику не хватает денег». Среди личных проектов бизнесмена - футбольный клуб «Краснодар», кроме того, он построил стадион и футбольную школу, а также парк рядом со стадионом.
За 2017 г. чистая прибыль «Магнита» упала на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10 до 8%. Выручка ритейлера не дотянула до собственного прогноза компании: за год продажи выросли лишь на 6,4% до 1,14 трлн руб.
Такие результаты оказались неприятным сюрпризом для рынка. Консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал ускорение роста выручки до 10,8% в IV квартале, тогда как в реальности он составил 6,2%.
Основной конкурент «Магнита» - X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», - напротив, начинает платить дивиденды. В прошлом году наблюдательный совет X5 в сентябре утвердил первую дивидендную политику, по которой компания будет направлять акционерам не менее 25% консолидированной чистой прибыли по МСФО, если это позволит финансовое положение. Первые дивиденды акционеры X5, согласно ее данным на сентябрь прошлого года, могут получить уже по итогам 2017 г.