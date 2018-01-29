Дмитрий Пумпянский решил провести IPO своей американской компании

IPSCO планирует направить вырученные деньги на снижение долговой нагрузки и общие корпоративные цели TMKgroup

Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского (ТМК) решила провести IPO своей американской «дочки» ТМК IPSCO Tubulars, следует из сообщения ТМК. По плану часть акций продаст сама ТМК, а еще часть - американская «дочка».

Суммарно планируется привлечь в ходе IPO от $465 млн до $535 млн, из них ТМК может получить $316,3-363,7 млн, остальное получит IPSCO.

Цена размещения составит $20-23 за акцию. Покупатели получат 30-дневный опцион на приобретение дополнительных 3,5 млн акций, говорится в сообщении.

IPSCO планирует направить вырученные деньги на снижение долговой нагрузки и общие корпоративные цели. Выручка IPSCO за IV квартал 2017 г. составит $313-332 млн, чистая прибыль компании будет в пределах $20,7-29,2 млн. Скорректированная EBITDA - $38,2-46,3 млн, привела данные ТМК.

Бумаги IPSCO буду пользоваться популярностью, считает начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко. Он отмечает, что оценка компании - ниже стоимости самой ТМК, что может быть привлекательно для инвесторов. Брать будут в основном те, кто рассчитывает на дальнейший рост стоимости нефти и, как следствие, увеличение количества скважин, говорит Чуйко.

IPSCO производит сварные и бесшовные трубы из углеродистой стали преимущественно для нефтегазовой отрасли, а также трубы с премиальными резьбовыми соединениями семейства Ultra и нефтепромысловый инструмент. ТМК не раз заявляла, что при благоприятной конъюнктуре может рассмотреть возможность продажи части пакета американского дивизиона для сокращения собственного долга. Североамериканские активы ТМК включают в себя десять заводов в США и два в Канаде. На долю ТМК IPSCO за девять месяцев 2017 г. пришлось 21,6% в структуре выручки компании и 16,2% в структуре EBITDA.

О возможности проведения IPO IPSCO основной владелец ТМК Дмитрий Пумпянский говорил еще в 2014 г. Тогда в презентации для инвесторов компания указывала, что планирует привлечь до $500 млн от размещения акций TMK IPSCO и частичной продажи акций самой TMK. «Руководство не исключает возможности продажи доли в североамериканском активе ТМК IPSCO или IPO этой «дочки», - рассказывал Пумпянский в интервью Bloomberg в конце октября. Американский рынок бурно растет благодаря дорожающей нефти. Это значительно улучшает показатели ТМК IPSCO. За девять месяцев скорректированный показатель EBITDA дивизиона достиг $72 млн по сравнению с минус $63 млн в сентябре прошлого года.

Оценка ТМК по верхней/нижней границе в $20/$23 за акцию предполагает оценку приблизительно в 9,0-10,0х EV/EBITDA 2018 г., подсчитал аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «По нашей оценке, в этом году американский дивизион вполне способен генерировать $140-150 млн EBITDA. Оценить, насколько дорого или нет, достаточно сложно: американский рынок торгуется с премией, и прогнозные мультипликаторы прямых аналогов ТМК - Tenaris (15.1х) и Vallourec (20.4х) - значительно выше», - говорит эксперт. «Однако оценка предполагает некоторую премию к производителям стали в США, которые торгуются со средним мультипликатором 8.2х. Мы думаем, что успешное размещение будет положительным катализатором для акций группы ТМК из-за снижения общей долговой нагрузки и потенциального специального дивиденда», - добавляет он.