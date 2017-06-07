ТМК запускает остановленные заводы в США

Уже в этом году компания собирается удвоить производство в США и Канаде

Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: ТМК дождалась спроса

В США и Канаде у ТМК 12 заводов, исследовательские центры и торговые дома PAO TMK

Трубная металлургическая компания (ТМК) запускает свои предприятия, остановленные в США во время падения цен на нефть. Об этом сообщил председатель совета директоров ТМК и ее основной владелец Дмитрий Пумпянский на панельной сессии «Бизнес-диалог Россия – США» Петербургского международного экономического форума.