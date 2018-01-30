Производители молока занялись детским питанием

Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: Молочники задумались о детях

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«Молком» входит в группу Наума Бабаева «Дамате» Максим Стулов / Ведомости

Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») начал производство детского питания под брендом «Мамалыш», рассказал представитель компании. Пока это только один кисломолочный продукт – бифилайф, в дальнейшем ассортимент для детей планируется расширить. Для детской продукции «Молком» ввел отдельную линию. Она выпускает 7 т продукции в сутки, за полгода компания намерена увеличить производство до 15 т в сутки. Инвестиции составили 160 млн руб.

«Молком» входит в группу Наума Бабаева «Дамате», крупнейшего производителя индейки. Кроме того, у бизнесмена блокпакет компании «Русмолко» – одного из крупнейших производителей сырого молока. Оно и будет основным поставщиком сырья. «Молком» будет выпускать специализированные продукты диетического и лечебно-профилактического питания для детей с восьми месяцев. Компания уже производит детский творог под собственной торговой маркой сети «Избенка».

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