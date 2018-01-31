Global Blue и Рубен Варданян создадут оператора tax free в России

Они рассчитывают на рост турпотока из Азии и Европы

Варданян и Global Blue ожидают, что система российского tax free привлечет жителей стран с высокой покупательной способностью Sheng Li / Reuters

Оператор системы возврата НДС Global Blue и бывший совладелец «Тройки диалог» Рубен Варданян объявили о создании в России совместного предприятия «Global Blue Россия», оно будет участвовать в запуске в России системы tax free. Об этом говорится в их совместном сообщении. Как будут распределены доли партнеров в совместном предприятии, их представитель раскрыть отказался.

Закон, который позволит гражданам стран, не входящих в Евразийский экономический союз, возвращать НДС с покупок в России, был принят в конце прошлого года. Предполагается, что бюджетные расходы на возмещение НДС компенсируются за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота.

Варданян и Global Blue ожидают, что система российского tax free привлечет «жителей стран с высокой покупательной способностью, например туристов из Азиатского региона, в частности граждан Китая, а также путешественников из ближайших европейских стран, включая Германию, Турцию, Италию и Великобританию».

Совместное предприятие Варданяна и Global Blue будет сотрудничать с торговыми центрами премиум-класса и ведущими брендами, сказано в сообщении. Как уточнил представитель Варданяна, переговоры с ритейлерами сейчас ведутся.

Ранее представители Минпромторга говорили, что в пилотном проекте могут участвовать московские ГУМ, Петровский пассаж, ЦУМ и некоторые другие магазины в Москве, области, Сочи и Санкт-Петербурге. В тестовом режиме система, как предполагается, заработает весной.

Модель налоговой компенсации «Global Blue Россия» будет из трех ступеней: выписка чека и заполнение формы tax free в магазине, прохождение таможенного контроля и получение отметки в специальных пунктах пропуска при выезде из России и возврат НДС через офисы, расположенные в основных аэропортах. По закону, получить часть уплаченного НДС иностранцы смогут с покупок на сумму не меньше 10 000 руб. в течение дня, предъявив чек на выплату налога.

О вызовах, стоящих перед Россией, рассуждает Рубен Варданян