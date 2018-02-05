Верховный суд обязал Мосгорсуд принять иск к агрегатору такси как к ответчику за ДТП

«Такси Престиж» не является перевозчиком и не имеет собственного таксопарка Максим Стулов / Ведомости

Верховный суд (ВС) России удовлетворил жалобу на определение Мосгорсуда, который поддержал суд первой инстанции и отказался взыскать с агрегатора такси ООО «Такси Престиж» компенсацию морального вреда после гибели пассажира в аварии. Это следует из материалов, размещенных на сайте ВС.

Четверо истцов требовали возместить расходы на погребение и компенсировать моральный вред после ДТП, в котором погибла их близкая родственница. Они просили суд взыскать с ответчиков 553 063 руб. на погребение и по 1,5 млн руб. в пользу каждого в качестве возмещения морального вреда. В качестве ответчиков они заявили таксиста, его работодателя (ему принадлежал попавший в ДТП автомобиль) и ООО «Такси Престиж».

Таксист и владелец автомобиля признали претензии частично. Представитель «Такси Престиж» была не согласна с иском, ссылаясь на то, что компания действовала только как агрегатор - просто получила заказ и разместила его в базе, а выполнял его один из перевозчиков, с которым у «Такси Престиж» был подписан контракт.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил требования частично: с работодателя таксиста взыскал 552 295 руб., а с таксиста в пользу каждого из ответчиков по 700 000 руб. В удовлетворении части иска к «Такси Престиж» было отказано. Позднее Мосгорсуд отменил решение суда первой инстанции о взыскании денег с работодателя таксиста. В остальной части решение оставлено без изменения.

Верховный суд постановил, что суды первой и апелляционной инстанций рассматривали дело с нарушениями. «Такси Престиж» действовала от своего имени, обращает внимание суд. Кроме того, компания оказывала рекламные услуги и отправила погибшей SMS с указанием цены за поездку. Дело отправили на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

«Такси Престиж» основана в 2003 г. Компания не является перевозчиком и не имеет собственного таксопарка, а только принимает заказы, указано на ее сайте.