Авиакомпания «Россия» осенью перейдет из «Внуково» в «Шереметьево»

Ей будет удобнее летать из одного аэропорта с материнской авиакомпанией «Аэрофлот»

«Россия» - вторая крупнейшая авиакомпания страны после «Аэрофлота», которому она принадлежит на 75%-1 акция Наталья Рыхлик / Ведомости

«Мы планируем, что с осени этого года весь объем перевозок авиакомпании "Россия" будет переведен из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево», – рассказал «Авиатранспортному обозрению» заместитель гендиректора «Шереметьево» Дмитрий Кайгородов. – Под «Россию» мы зарезервировали площади в терминалах D и F – офисы и складские помещения, выделили мощности на перроне [для стоянки самолетов]».

«Шереметьево» также, по его словам, сформировало план по набору дополнительного персонала для обслуживания рейсов «России».

Представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова подтвердила «Ведомостям» эти планы.

Гендиректор «Внуково» Василий Александр сегодня на форуме NAIS подтвердил, что «Россия» планирует перейти в «Шереметьево». В связи с этим «Внуково» в этом году планирует нарастить трафик всего на 2% до 18,5 млн человек. В 2017 г. пассажиропоток аэропорта вырос на 30,1% до 18,12 млн человек.

«Россия» – вторая крупнейшая авиакомпания страны после «Аэрофлота», которому она принадлежит на 75% минус 1 акция (блокпакет у правительства Санкт-Петербурга). В 2017 г. «Россия» перевезла 11,15 млн человек (+37,7%), с марта 2016 г. «Россия» летает из «Внуково», до этого три авиакомпании (собственно «Россия», Orenair и «Донавиа»), которые «Аэрофлот» объединил в одну, летали из других московских аэропортов.

«Аэрофлот» определяет коммерческую политику «России», все рейсы «России» выполняются по код-шеринговому соглашению с «Аэрофлотом» и продаются на сайте последнего. У компаний единая программа лояльности «Аэрофлот бонус». Более того, «Аэрофлот» выкупает все емкости «России» и затем сам перепродает ее билеты (загрузка кресел последней составила в прошлом году 84,4%). «Аэрофлот» отчитывается по МСФО и такие внутренние продажи не влияют на итоговый консолидированный финансовый результат, объяснял человек, близкий к группе «Аэрофлот».

Из «Шереметьево» летает сам «Аэрофлот». «Так как бизнес "России" сильно интегрирован в "Аэрофлот", то обеим компаниям будет удобнее функционировать из одного хаба в Москве», – говорит аналитик АКРА Александр Гущин. Весной «Шереметьево» введет новый терминал В пропускной способностью 20 млн человек в год, до этого аэропорт не смог бы принять такого крупного перевозчика, добавляет Гущин.

«Аэрофлот» позиционируется как премиальный регулярный перевозчик. «Россия» работает в эконом-сегменте, при этом значительную часть ее трафика формируют чартерные рейсы по контракту с туроператором «Библиоглобус». За девять месяцев 2017 г. доля чартерных перевозок составила 44,6%.