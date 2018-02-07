Белоруссия мешает «Победе» начать полеты из Санкт-Петербурга в Минск

Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: Минск не дает посадку

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Лоукостер «Победа» планирует открыть ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Минск Максим Стулов / Ведомости

Национальный аэропорт «Минск» предложил «Победе» тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в евро, как для нерезидента, говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора «Победы» Андрея Юрикова министру транспорта Максиму Соколову. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель «Победы» подтвердил его отправку, представитель Минтранса – получение. Размер тарифов указан в приложении к письму. Лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») планирует открыть ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.

Большинство тарифов в Минске для европейских авиакомпаний, предложенных и «Победе», выше на 50%, чем для резидентов, а по некоторым разница достигает почти 100%, утверждает менеджер авиакомпании, знакомый с тарифами аэропорта Минска. В России действует такая же практика: аэропортовые тарифы для иностранных авиакомпаний на десятки процентов выше, чем для российских.

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