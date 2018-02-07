Белоруссия мешает «Победе» начать полеты из Санкт-Петербурга в Минск
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Национальный аэропорт «Минск» предложил «Победе» тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание в евро, как для нерезидента, говорится в письме временно исполняющего обязанности гендиректора «Победы» Андрея Юрикова министру транспорта Максиму Соколову. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель «Победы» подтвердил его отправку, представитель Минтранса – получение. Размер тарифов указан в приложении к письму. Лоукостер «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») планирует открыть ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Минск.
Большинство тарифов в Минске для европейских авиакомпаний, предложенных и «Победе», выше на 50%, чем для резидентов, а по некоторым разница достигает почти 100%, утверждает менеджер авиакомпании, знакомый с тарифами аэропорта Минска. В России действует такая же практика: аэропортовые тарифы для иностранных авиакомпаний на десятки процентов выше, чем для российских.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}