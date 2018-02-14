En+ задумалась над новым размещением акций

В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд En+ Group

Энерго-металлургическая компания Олега Дерипаски En+ начала изучать возможность проведения SPO после выборов президента России, которые пройдут в марте. Источники Reuters рассказывают, что речь может идти о размещении на $1 млрд. Источники «Ведомостей» среди банкиров, которые работают с En+, уверяют, что никакой определенности относительно суммы размещения еще нет – «идут только первые прикидки и предварительное общение с банками и инвесторами». Представитель En+ это не комментирует.

В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд. В том числе бумаги на $500 млн по цене размещения еще до IPO согласилась купить структура CEFC China Energy Company – AnAn Group. Размещение En+ стало крупнейшим размещением среди российских компаний за последние пять лет. Сегодня на Лондонской бирже En+ стоит $7,5 млрд.

En+ владеет 48,13% UC Rusal и 100% «Евросибэнерго». Станции «Евросибэнерго» – основные поставщики электричества на заводы UC Rusal (доля энергии в себестоимости тонны алюминия – 32,6%). После размещения доля Дерипаски в компании составила 76,6%, но вскоре она может снизиться до 69% – один из соocнователей UC Rusal, швейцарский трейдер Glencore, согласился обменять акции алюминиевой компании на бумаги En+. Эта сделка еще не закрыта, доля трейдера в En+ составит около 11%.

Какие бумаги готова предложить En+ инвесторам теперь, новые или пакет кого-то из акционеров, неясно. Почему En+ задумалась над возможностью вторичного размещения акций, собеседники «Ведомостей» не объясняют. Опрошенные инвестбанкиры и топ-менеджеры инвестфондов пока смотрят на идею вторичного размещения настороженно. «Дерипаска, как и другие российские миллиардеры, включен в "кремлевский список" минфина США, что, конечно, не означает введения санкций, но есть риск, что компания с таким собственником не пройдет compliance в американских банках и фондах», - делится сомнениями сотрудник компании-консультанта. Среди банков - организаторов IPO En+ были американские банки, в том числе Citigroup, J.P. Morgan, Merrill Lynch. А бумаги на $125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group), под ее управлением, по данным Нью-Йоркской биржи, около $460 млрд.

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