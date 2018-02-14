En+ задумалась над новым размещением акций

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В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд
En+ Group
Энерго-металлургическая компания Олега Дерипаски En+ начала изучать возможность проведения SPO после выборов президента России, которые пройдут в марте. Источники Reuters рассказывают, что речь может идти о размещении на $1 млрд. Источники «Ведомостей» среди банкиров, которые работают с En+, уверяют, что никакой определенности относительно суммы размещения еще нет – «идут только первые прикидки и предварительное общение с банками и инвесторами». Представитель En+ это не комментирует.
В ноябре прошлого года En+ провела на Лондонской бирже IPO на $1,5 млрд. В том числе бумаги на $500 млн по цене размещения еще до IPO согласилась купить структура CEFC China Energy Company – AnAn Group. Размещение En+ стало крупнейшим размещением среди российских компаний за последние пять лет. Сегодня на Лондонской бирже En+ стоит $7,5 млрд.
En+ владеет 48,13% UC Rusal и 100% «Евросибэнерго». Станции «Евросибэнерго» – основные поставщики электричества на заводы UC Rusal (доля энергии в себестоимости тонны алюминия – 32,6%). После размещения доля Дерипаски в компании составила 76,6%, но вскоре она может снизиться до 69% – один из соocнователей UC Rusal, швейцарский трейдер Glencore, согласился обменять акции алюминиевой компании на бумаги En+. Эта сделка еще не закрыта, доля трейдера в En+ составит около 11%.
Какие бумаги готова предложить En+ инвесторам теперь, новые или пакет кого-то из акционеров, неясно. Почему En+ задумалась над возможностью вторичного размещения акций, собеседники «Ведомостей» не объясняют. Опрошенные инвестбанкиры и топ-менеджеры инвестфондов пока смотрят на идею вторичного размещения настороженно. «Дерипаска, как и другие российские миллиардеры, включен в "кремлевский список" минфина США, что, конечно, не означает введения санкций, но есть риск, что компания с таким собственником не пройдет compliance в американских банках и фондах», - делится сомнениями сотрудник компании-консультанта. Среди банков - организаторов IPO En+ были американские банки, в том числе Citigroup, J.P. Morgan, Merrill Lynch. А бумаги на $125 млн купил фонд Capital World (структура американской Capital Group), под ее управлением, по данным Нью-Йоркской биржи, около $460 млрд.
10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году
En+ Group
Крупнейшее IPO российской компании не только в этом году, но и за последние пять лет провела 3 ноября En+ (объединяет активы миллиардера Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности). Компания оценена по нижней границе ценового диапазона - в $14 за GDR. Всего было продано 18,8% от увеличенного капитала за $1,5 млрд. Таким образом, оценка всей компании составила $8 млрд
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«Полюс»
В июне золотодобывающий холдинг «Полюс» выручил за 9% увеличенного капитала, размещенного на SPO, $799 млн (без учета опциона). Размещение прошло по цене $66,5 за акцию – с опционом greenshoe
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Andrey Rudakov / Bloomberg
В июле «Металлоинвест» разместил ADR на акции «Норникеля» (1,79% капитала) и выручил около $400 млн. Цена размещения, как и ожидалось, составила $14,1 за ADR. В 2016 г. «Металлоинвест» продал на открытом рынке 1,4% «Норникеля» на $342 млн, снизив свою долю до 1,8%
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Евгений Разумный / Ведомости
IPO «Детского мира» состоялось на Московской бирже в феврале, размер предложения составил 21,1 млрд руб. Инвесторы приобрели акции ритейлера у основных акционеров - АФК «Система» Владимира Евтушенкова (доля снизилась с 72,6 до 50% плюс 1 акция) и Российско-китайского инвестиционного фонда (доля в «Детском мире» сократилась с 23,1 до 13,1%), а также менеджмента ритейлера и «Системы». «Детский мир» разместил акции по нижней границе ценового диапазона - 85 руб. за акцию
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Контролирующий акционер «М.видео» Lagranolia Holdings – структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева продала 24,66% ритейлера на Московской бирже в июле. Заявки инвесторов были собраны в ускоренном режиме: 26 июля вечером ритейлер объявил о предложении инвесторам, а к 10 утра 27 июля продажа была завершена. За пакет в ритейлере акционер выручил 17,95 млрд руб. Акции были проданы с дисконтом в 6% к закрытию в предыдущий день. После продажи доля группы «Сафмар» в «М.видео» – 57,68%, остальные акции в свободном обращении
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Andrey Rudakov / Bloomberg
В феврале «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова продал 3,32% акций UC Rusal на Гонконгской бирже за $240 млн, затем 7% его пакета купили структуры Вексельберга и его партнеров за $504 млн. А в октябре структуры миллиардеров Михаила Прохорова и Виктора Вексельберга продали еще 3% акций UC Rusal по ускоренной процедуре сбора заявок. Компания Прохорова продала 0,7% UC Rusal, а Вексельберга – 2,3%. В общей сложности структуры заработали $315 млн. После продажи доля «Онэксима» Прохорова в UC Rusal сократилась до 6%, Sual Partners Вексельберга – до 20,5%
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Евгений Егоров / Ведомости
В начале февраля «Фосагро» провела SPO на Московской бирже, продав 4,5% акций по 2550 руб. за штуку. Дисконт составил 5,6%. Сумма сделки — около 15 млрд руб. В результате сделки доля основного акционера компании, семьи Гурьевых, снизилась до 48,48%, а доля акций в свободном обращении превысила 25%
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ММК
В сентябре ММК продал 3% акций на Московской бирже. Доля структуры Виктора Рашникова Mintha Holding снилась до 84,3%, а доля в свободном обращении вырасла до 15,7%. ММК не раскрыл цену размещения. На Лондонской бирже в те дни 3%-ный пакет стоил $223 млн
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Andrey Rudakov / Bloomberg
В феврале ТМК удалось продать 13,44% акций во время вторичного размещения бумаг за 10,42 млрд руб. Крупнейший российский производитель труб разместил пакет «дочки» - Rockarrow Investments Limited
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Максим Стулов / Ведомости
В сентябре дочерняя компания «Аэрофлота» - «Аэрофлот-финанс» - завершила размещение квазиказначейских акций на Московской бирже, что составило 4,84% уставного капитала. Акции были проданы по цене 182 руб. за штуку. После продажи количество акций в свободном обращении составило 45,8%