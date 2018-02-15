Российские нефтяники побаиваются иностранных IT-разработок

Единого отечественного IT-стандарта нет, внедрить его будет сложно, но без него можно отстать в развитии

Российским нефтяникам нужны отечественные IT-разработки Евгений Разумный / Ведомости

Информационные технологии могут помочь нефтяной отрасли России снизить себестоимость и увеличить эффективность добычи, но технологии нужны свои, сошлись во мнении участники дискуссии «Интеллектуальная энергетика: вызовы и стратегия» на экономическом форуме в Сочи.

Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков признался, что внедрение IT в нефтяной отрасли – использование цифровых двойников скважин – помогает экономить от 5 до 20% капитальных затрат.

С Дюковым согласился министр энергетики Александр Новак. Они вместе ездили на предприятие «Газпром нефть-Хантос», которое разрабатывает несколько месторождений, в том числе огромное Приобское. Новак поделился впечатлением: искусственный интеллект, который управляет цифровым аналогом скважин, самостоятельно принимает решение о замене оборудования на реальной скважине. Это снижает затраты на эксплуатацию.

Дюков продолжил мысль министра и рассказал, что цифровые двойники предвидят проблемы, которые могут возникать при бурении, и принимают решения о ремонтах. IT-технологии экономят 10–15% затрат, уверен гендиректор «Газпром нефти».

Массовое внедрение технологий не всегда проходит, даже если отдельные пробные группы принимают новые технологии на ура, поделился опытом предправления «Сибура» Дмитрий Конов: «Я бы не переоценивал скорость и не недооценивал сложность внедрения IT – особенно на крупных предприятиях. Не все необходимые информационные технологии есть в России, в связи с этим санкции могут стать существенным ограничением».

Внедрение технологий необходимо, иначе Россия может оказаться на обочине, согласились участники дискуссии. Но кибербезопасность в энергетике нужно увеличивать, указал на проблему Дюков: «Нам нужны российские облачные решения, российские решения в области кибербезопасности, российские алгоритмы и математические модели [расчетов], а также российские решения, которые бы закрывали потребности как в добыче, так и в переработке нефти». Кто владеет [технологической] платформой, тот и зарабатывает, уверен Дюков: «Если, например, мы работаем через чужие облачные решения, то с нами могут делать что угодно – ограничить наши права или исключить».

Создание собственных технологий затруднено тем, что у разных нефтяных компаний разные стандарты и технологические платформы, предупредил министр Новак: «Проводил недавно совещание по цифровизации. Нет единой технологической платформы, стандартов и прочего. Нужно их создать, но так, чтобы помочь и не помешать». Нужно консолидировать цифровизацию нефтяной и энергетической отрасли, считает министр, чтобы получился положительный эффект.

Российские нефтяники не кооперировались с Минэнерго после того, как летом прошлого года вирус-блокировщик поразил компьютеры «Башнефти» и на несколько дней парализовал работу сбытовой сети (не принимались платежи с карт).