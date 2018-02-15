«Вертолеты России» начнут массовый выпуск легких самолетов

ТВС-2ДТС - это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером Максим Стулов / Ведомости

Производство легкого многоцелевого самолета-биплана ТВС-2ДТС для региональных пассажирских перевозок будет организовано в 2019 г. на Улан-Удэнском авиационном заводе (производит вертолеты, входит в холдинг «Вертолеты России»). Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех» (контролирует 78% «Вертолетов России») и Минпромторга.

ТВС-2ДТС - это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером, благодаря современной авионике может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду, способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Его грузоподъемность – до 3,5 т, максимальная дальность полета – 4500 км, может перевозить до девяти пассажиров. «Разработчик самолета – ФГУП СибНИА – ранее также высказывал пожелание организовать выпуск именно в Улан-Удэ», – заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.

В 2021-2025 гг. этот завод выпустит не менее 200 самолетов для региональной авиации. Летать на на них будет специальная авиакомпания, которая будет создана на базе существующих в Якутии перевозчиков, соглашение об этом Минпромторг, Минтранс, «Вертолеты России» и Республика Якутия подписали на форуме в Сочи.

Республика владеет двумя авиакомпаниями: «Якутия» (865 661 пассажир в 2017 г., 18-е место в России) и «Полярные авиалинии» (108 229 пассажиров, 32-е место).

«Государство готово субсидировать производителям воздушных судов для местных и региональных перевозок часть затрат на их сертификацию, а также на сертификацию производства. В бюджете на это предусмотрено 220 млн руб. на 2018 г. и по 230 млн на 2019 и 2020 гг.», - приводятся в релизах слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

На смену «кукурузнику»

Самолет ТВС-2ДТС призван заменить старые самолеты Ан-2 советского и украинского производства, которые до сих пор массово эксплуатируются региональной авиацией, говорится в релизе. 90% работ малой авиации в России по-прежнему выполняют Ан-2, средний возраст этого парка превышает 15 лет (оценка СибНИА). Правда, значительная часть этого парка занимается не перевозками пассажиров, а авиационными работами, в том числе сельскохозяйственными. ГосНИИ Гражданской авиации прогнозировал, что к 2025 г. в России потребуется 360–490 самолетов на 9–19 мест, а до 2030 г. — более 600.

Сейчас на базе Уральского завода гражданской авиации организовано производство польского легкого самолета L-410 (19 мест). Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заказала пять судов, получив на их закупку из бюджета 1 млрд руб., благодаря этому условия лизинга будут льготными. Поставка ТВС-2ДТС в лизинг также может быть организована через ГТЛК с использованием механизмов бюджетной поддержки, указано в пресс-релизе.