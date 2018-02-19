«Магнит» готов выкупить с рынка свои акции примерно на $200 млн

Сейчас на эту сумму можно купить до 2,8% ритейлера

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Часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента» Максим Стулов / Ведомости

Второй по величине ритейлер в России – «Магнит» может выкупить с биржи свои бумаги на $200 млн, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Хачатура Помбухчана. О такой возможности «Магнит» упоминал еще 16 февраля. Часть акций «может быть использована для программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента», сообщал ритейлер. Размер программы будет определен советом директоров, заметил Помбухчан.

Если все $200 млн будут направлены на мотивацию менеджмента, то это «фантастическая сумма», говорит директор Prosperity Capital Management (миноритарий «Магнита») Алексей Кривошапко.

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