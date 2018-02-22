Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Украина подвела Рустама Тарико

Рустам Тарико разольет водку «Зеленая марка» на Украине

Международный бизнес алкогольного холдинга Roust пострадал из-за кризиса в этой стране
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Алкогольный холдинг Roust Corporation раскрыл предварительные финансовые результаты деятельности за 2017 г. Его чистая выручка выросла на 15,1% до $681,8 млн, продажи в натуральном выражении – на 9% до 29 млн 9-литровых коробов. Нынешний двузначный рост продаж в деньгах Roust показала впервые за долгое время. В 2013–2015 гг. ее выручка сокращалась, а в 2016 г. выросла лишь на 3,5% до $605,1 млн преимущественно из-за проблем на ключевом российском рынке.

Roust – № 2 в мире по производству алкоголя (бренды «Зеленая марка», «Зубровка», «Русский стандарт» и др.) и крупный дистрибутор дорогого алкоголя; ей принадлежит итальянский винный дом Gancia. Компанию контролирует владелец банка «Русский стандарт» Рустам Тарико. Зимой 2017 г. суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка одобрил реорганизацию алкогольного холдинга, в ходе которой он был докапитализирован на $500 млн, а часть долга перед держателями кредитных нот была обменяна на акции Roust.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике