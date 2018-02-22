Рустам Тарико разольет водку «Зеленая марка» на Украине

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Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико ускорил рост выручки благодаря продажам в России Максим Стулов / Ведомости

Алкогольный холдинг Roust Corporation раскрыл предварительные финансовые результаты деятельности за 2017 г. Его чистая выручка выросла на 15,1% до $681,8 млн, продажи в натуральном выражении – на 9% до 29 млн 9-литровых коробов. Нынешний двузначный рост продаж в деньгах Roust показала впервые за долгое время. В 2013–2015 гг. ее выручка сокращалась, а в 2016 г. выросла лишь на 3,5% до $605,1 млн преимущественно из-за проблем на ключевом российском рынке.

Roust – № 2 в мире по производству алкоголя (бренды «Зеленая марка», «Зубровка», «Русский стандарт» и др.) и крупный дистрибутор дорогого алкоголя; ей принадлежит итальянский винный дом Gancia. Компанию контролирует владелец банка «Русский стандарт» Рустам Тарико. Зимой 2017 г. суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка одобрил реорганизацию алкогольного холдинга, в ходе которой он был докапитализирован на $500 млн, а часть долга перед держателями кредитных нот была обменяна на акции Roust.

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