Рустам Тарико разольет водку «Зеленая марка» на Украине
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Алкогольный холдинг Roust Corporation раскрыл предварительные финансовые результаты деятельности за 2017 г. Его чистая выручка выросла на 15,1% до $681,8 млн, продажи в натуральном выражении – на 9% до 29 млн 9-литровых коробов. Нынешний двузначный рост продаж в деньгах Roust показала впервые за долгое время. В 2013–2015 гг. ее выручка сокращалась, а в 2016 г. выросла лишь на 3,5% до $605,1 млн преимущественно из-за проблем на ключевом российском рынке.
Roust – № 2 в мире по производству алкоголя (бренды «Зеленая марка», «Зубровка», «Русский стандарт» и др.) и крупный дистрибутор дорогого алкоголя; ей принадлежит итальянский винный дом Gancia. Компанию контролирует владелец банка «Русский стандарт» Рустам Тарико. Зимой 2017 г. суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка одобрил реорганизацию алкогольного холдинга, в ходе которой он был докапитализирован на $500 млн, а часть долга перед держателями кредитных нот была обменяна на акции Roust.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}