UC Rusal просит у акционеров разрешения на «русскую рулетку»

На выкуп доли Владимира Потанина в «Норникеле» может потребоваться до $15,39 млрд

Запустить механизм shoot-out можно в любой момент, пока действует соглашение акционеров «Норникеля» Ilya Naymushin / Reuters

UC Rusal созывает внеочередное собрание акционеров, чтобы получить у них мандат на возможный запуск shoot-out - предусмотренного соглашением акционеров «Норникеля» механизма выкупа Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской долей друг у друга. Об этом говорится в сообщении UC Rusal. Дата собрания еще не назначена.

Чтобы UC Rusal получил такой мандат, достаточно простого большинства голосов, рассказывают два источника «Ведомостей», близкие к разным акционерам алюминиевой компании. Право вето, которым обладают крупнейшие миноритарии - швейцарский трейдер Glencore (8,75%) и Sual Partners (26,5%), не позволит заблокировать получение мандата, говорят они. К тому же, добавляет один из них, Glencore поддержит En+ (компания Олега Дерипаски, владеет 48,13%).

Запустить механизм shoot-out можно в любой момент, пока действует соглашение акционеров «Норникеля» (оно истекает в декабре 2023 г.). Любой из бизнесменов может предложить оппоненту продать акции по средневзвешенной за полгода цене с 20%-ной премией.

Сторона, получившая предложение, может принять его, предложить инициатору «рулетки» продать свой пакет за ту же цену или поднять цену. В последнем случае зачинщик дуэли должен купить долю по новой цене или продать свой пакет. У UC Rusal 27,82% акций «Норникеля», а у «Интерроса» - 31,02%. Отказавшийся от условий «рулетки» должен продать другому 1,85% акций «Норникеля» за $1. Сегодня на Лондонской бирже такой пакет стоит $588 млн.

UC Rusal в материалах указывает, что готов предложить «Интерросу» выкупить акции «Норникеля» в диапазоне $250-320 за акцию или продать свою долю в компании из оценки выше $320 за акцию. Таким образом, по расчетам UC Rusa, цена покупки 30,4% акций у Whiteleave (столько ей принадлежало на 31 декабря 2017 г.) - от $10,6 млрд до $14,09 млрд. Но цена может вырасти до $15,39 млрд, если выкупить придется все акции, принадлежащие Whiteleave и аффилированным с ней структурам.

Если UC Rusal придется продавать пакет, он рассчитывает получить от продажи пакета минимум $9,2 млрд. Если это произойдет, $5,9 млрд компания направит на погашение долгов, около $250 млн - на капитальные расходы.

В 2011 г., в разгар предыдущей острой фазы конфликта Дерипаски и Потанина, «Норникель», которым тогда руководил Владимир Стржалковский, бывший сослуживец президента Владимира Путина по ленинградскому КГБ, предлагал UC Rusal продать пакет «Норникеля» за $12,8 млрд. Миноритарии - Sual Partners и «Онэксим» - поддерживали это предложение. Сделку заблокировала En+ Дерипаски: бизнесмен заявил, что пакет «Норникеля» - стратегическая инвестиция для компании.

Профинансировать покупку UC Rusal готов за счет банковских кредитов, акционерного финансирования и/или внутренних ресурсов компании, говорится в сообщении. Чистый долг компании на конец 2017 г. был $7,6 млрд, EBITDA - $2,1 млрд.

Кроме того, накануне гендиректор Glencore Айван Глайзенберг заявлял, что у компании «есть финансовые средства, чтобы проводить новые поглощения, если появятся соответствующие возможности».

Дерипаска видит угрозу в том, что основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин намерен купить у Романа Абрамовича и Александра Абрамова 4% акций компании.